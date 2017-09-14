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Saraybosna Kantonu Başbakanı Konakovic'ten AA'ya ziyaret

SARAYBOSNA (AA) - Saraybosna Kantonu (KS) Başbakanı Elmedin Konakovic, Anadolu Ajansı'nın (AA) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ofisini ziyaret etti.AA'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik'ten kurumun çalışmaları...

Saraybosna Kantonu Başbakanı Konakovic'ten AA'ya ziyaret

SARAYBOSNA (AA) - Saraybosna Kantonu (KS) Başbakanı Elmedin Konakovic, Anadolu Ajansı'nın (AA) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ofisini ziyaret etti.

AA'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik'ten kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Konakovic, çalışanlarla da bir süre sohbet etti.

Konakovic, 2012 yılında faaliyete başlayan BHS servisinin Bosna Hersek medyasına yenilik getirdiğini belirterek, AA'nın tarafsız bir habercilik anlayışına sahip olmasının önemine işaret etti.

Ziyaretin sonunda BHS Editörü Çelik, Konakovic'e "AA 2016 Yıllığı" ve "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitapçığını takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekElmedin KonakovicSaraybosna Kantonu
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