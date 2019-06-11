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Saraybosna'da "9. Uluslararası Enerji, Maden ve Çevrecilik Fuarı"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 9. Uluslararası Enerji, Maden ve Çevrecilik Fuarı (Energa 2019) törenle açıldı.Skenderija Kültür Merkezi'nde "Geleceği Düşünmek" temasıyla organize edilen...

Saraybosna'da
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SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 9. Uluslararası Enerji, Maden ve Çevrecilik Fuarı (Energa 2019) törenle açıldı.

Skenderija Kültür Merkezi'nde "Geleceği Düşünmek" temasıyla organize edilen ve 12 ülkeden 200'den fazla firmanın katıldığı fuarın açılışını, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic yaptı.

Sarovic, açılışta yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in adımlarını çok yavaş attığını ve bölgede hiçbir ülkenin sahip olmadığı potansiyellerini kullanmamakla hata ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko da Bosna Hersek'in geleceğinin parlak olduğunu anımsatarak, "Bosna Hersek'i, bilhassa enerji sektöründe parlak bir gelecek bekliyor. Uzmanlar, Bosna Hersek'in, Hidroelektrik enerjisi potansiyelinin yalnızca yüzde 35'inin kullanıldığını söylüyor." diye konuştu.

İnzko, enerji üretimini güçlendirmenin, ülke ekonomisini güçlendirmek anlamına geldiğini vurguladı.

Fuar, 13 Haziran Perşembe gününe kadar gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
EnerjiFuarMadenSaraybosna
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