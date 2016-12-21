Saraybosna'da Hilye-i Şerif sergisi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam Ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında Hilye-i Şerif sergisi açıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Saraybosna Meclisi ile Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde açılan sergide, Türkiye'den hattat ve müzehhiplerin 30 eseri sergilendi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'in doğduğu ayın Bosna Hersek'te "Selam Ya Resulallah" etkinliğiyle kutlandığını belirterek, İslam Birliği Saraybosna Meclisi ile birlikte bu yıl çeşitli ortak faaliyetler düzenlediklerini, serginin de bu kapsamda açıldığını aktardı.

Sergide eseri bulunan hattat Savaş Çevik de Hilye-i Şerifin Hz. Muhammed'i fiziki yapısı, ahlakı, duyguları ve her yönüyle tarif eden yazılı portre olduğunu kaydederek, Hilye-i Şerif okuyanların Hz. Muhammed'i soyut bir anlayışla kendi kafalarında idealize edebildiklerini söyledi.

Türkiye ile Bosna Hersek'in kültür, tarih ve inanç birlikteliği olduğunu ifade eden Çevik, "Bu çok güzel bir duygu. Sergiyi, gençlerden de bu sanatlarımızla ilgili heves edip çalışmaya başlayabilenler çıkar umuduyla düzenledik." şeklinde konuştu.

Müzehhibe Asiye Kafalıer Dönmez ise sergideki Hilye-i Şeriflerin yaklaşık 30 senede toplanmış eserlerin dijital kayıtlarından baskılar olduğunu belirterek, çalışmalar arasında yenilerin yanı sıra 1983 ve 1987 yılında yapılmış olanların da bulunduğunu aktardı.

Dönmez, tezhib sanatını yaparken hattatlardan yazıları alarak öncelikle özel bir işlemden geçirdiklerini anlatarak, "Ardından desenleri uygulamaya başlıyoruz. Yaklaşık dört ayda bitirebiliyor. Bu süslemelerde her kişinin karakteri, ne hissettiği, edebi, adabı ayrı ayrı görülebilir." ifadesini kullandı.

Bu arada, "Selam Ya Resulallah" etkinliği kapsamında, Saraybosna'da görev yapan imamların da katıldığı "İslam sanatları" konulu seminer de düzenlendi.