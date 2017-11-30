Saraybosna'da Mevlit Kandili idrak edildi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek İslam Birliği tarafından başkent Saraybosna'da Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle Mevlit Kandili programı düzenlendi.
Ay takvimine göre Rebiu'l Evvel ayının 12 ila 17'si arasında kutlanan Mevlit Kandili haftası kapsamında, başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda Saraybosnalı katıldı.
Akşam namazının ardından gerçekleştirilen programda Saraybosna Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhdija Hasanovic vaaz verdi.
Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Ferid Dautovic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı'nın da katıldığı programda, Gazi Hüsrev Bey Camisi Korosu kaside seslendirirken Türkiye'den gelen hafızlar da Kur'an-ı Kerim okudu.