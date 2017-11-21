Saraybosna'da 'Selam ya Resulallah' etkinliği başladı

SARAYBOSNA (AA) - Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinliğin tarihi Başçarşı Camisi önündeki açılış törenine çok sayıda Saraybosnalı ve turist katıldı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Ferid Dautovic, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'e olan sevgi ve saygıyı her zaman canlı tutmak gerektiğini belirterek, "Peygamber efendimizin sözlerini her zaman hafızamızda tutmalı ve onları dinlemeliyiz." dedi.

Açılış töreninde, Saraybosna İslam Birliği Meclisi Korosu ilahiler okudu.

Başta Saraybosna olmak üzere Bosna Hersek genelinde 15 Aralık'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek.

Etkinliklerde 250 katılımcı, hazırladıkları dini, kültürel ve sosyal programlarla Bosna Herseklilerle buluşacak.

Muhabir: Bedrudin Brlyavac, Lejla Bıogradlıja