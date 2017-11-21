Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Elif Karabulut ekonomi Jolly Tur dünya Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı

Saraybosna'da 'Selam ya Resulallah' etkinliği başladı

Bosna Hersek'te, Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı. Etkinlik 15 Aralık'a kadar devam edecek.

Saraybosna'da 'Selam ya Resulallah' etkinliği başladı

SARAYBOSNA (AA) - Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinliğin tarihi Başçarşı Camisi önündeki açılış törenine çok sayıda Saraybosnalı ve turist katıldı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Ferid Dautovic, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'e olan sevgi ve saygıyı her zaman canlı tutmak gerektiğini belirterek, "Peygamber efendimizin sözlerini her zaman hafızamızda tutmalı ve onları dinlemeliyiz." dedi.

Açılış töreninde, Saraybosna İslam Birliği Meclisi Korosu ilahiler okudu.

Başta Saraybosna olmak üzere Bosna Hersek genelinde 15 Aralık'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek.

Etkinliklerde 250 katılımcı, hazırladıkları dini, kültürel ve sosyal programlarla Bosna Herseklilerle buluşacak.

Muhabir: Bedrudin Brlyavac, Lejla Bıogradlıja

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasladiBosna HersekDünyaSaraybosnaSelam Ya Resulallah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5