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Saraybosna'daki öğrenciler secdede buluştu

- Saraybosna'daki üniversite öğrencileri, yılın ilk sabah namazını Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı

Saraybosna'daki öğrenciler secdede buluştu

SARAYBOSNA (AA)- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da eğitim alan Türk, Boşnak ve diğer milletlerden öğrenciler, "Secdede buluşuyoruz" çağrısıyla yılın ilk sabah namazını Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı.

Saraybosna'daki tarihi camide yılın ilk sabah namazına öğrencileri davet eden Milli Türk Talebe Birliği Bosna Hersek (MTTB) Başkanı Ahmet Benna Savaş, "Geçtiğimiz yıllarda bir ağabeyimiz yılın ilk günü buraya sabah namazına geliyor ve camide sadece imamı görüyor. Kendisi bize bunu anlattığından beri camiyi doldurmak için yılın ilk sabah namazında buraya geliyoruz." diye konuştu.

Aralarında Boşnak, Türk ve diğer ülkelerden öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik cemaat, iştirak ettikleri sabah namazından sonra, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'nde bulunan kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekSecdede Buluşuyoruz
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