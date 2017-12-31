Sarayköy 34. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde "34. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali" düzenlendi.



Demirci Deresi mevkisinde hazırlanan sahada gerçekleştirilen güreşlere Sarayköy başta olmak üzere, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir, Antalya, Çanakkale ve İzmir'den getirilen 135 deve güreşti.

Vatandaşların bir yandan mangal yakarak izlediği güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.



Rengarenk ve özenle süslenmiş halde sahaya getirilen develerden güreşmek istemeyen ya da yenilenler alandan kaçarken birbirini yenemeyen bazı develeri görevliler ayırmakta zorlandı.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın son gününde bu organizasyonu gerçekleştirmekten mutlu olduğunu söyledi.

Onbinlerce vatandaşı misafir ettiklerini ifade eden Özbaş, "Yılın son organizasyonu oldu. Çekişmeli bir güreş izliyoruz. Belediyeler her zaman altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanında böyle değerli işlere de imza atarak vatandaşlarımızın yüzlerini güldürüyor. Herkesin bu kültürü, birlik ve beraberlikle, hep birlikte daha iyi yaşamasını, görmesini istedik." şeklinde konuştu.

Festivalde, "başpehlivan develer" arasındaki mücadeleyi kazanan develerin sahiplerine kupa verildi.