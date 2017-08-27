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"Sarı geline" veda zamanı

- Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlalarında hasat başladı - Kısa bir süre önce sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçeği, hasat zamanında üreticisinin yüzünü güldürüyor - Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Şaylan: - "Bu yıl ayçiçeğinde verimler geçen yıla göre güzel. Bölgemizde hasat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlalarında hasat çalışmaları başladı.

Kısa bir süre önce sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle vatandaşlar ve fotoğrafçıların doğal stüdyo olarak kullandığı ayçiçeği tarlaları şimdi yerini, hasat için biçerdöverlere bıraktı.

Yaklaşık bir ay önceki renk tonlarını ve şekil itibarıyla güneşe doğru bakan günebakanlar, hasat zamanında solmuş rengi ve verim nedeniyle toprağa eğilmiş başları ile biçim için gün sayıyor.

Çiftçiler, yağışların geçen yıla göre daha iyi olması nedeniyle ayçiçeğindeki verim ve kaliteden memnun.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat çalışmalarının başladığını söyledi.

Tarlalarda hummalı bir çalışma olduğunu belirten Şaylan, çiftçilerin bu yıl verimden memnun olduklarını ifade etti.

Hasadın 10 gün sonra daha yoğun yapılacağını aktaran Şaylan, "Bu yıl ayçiçeğinde verim geçen yıla göre güzel. Bölgemizde hasat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yıl verimlerde bir artış gözlemliyoruz. Verim ve kalitemiz geçen yıl da güzeldi, bu yılda güzel. Çiftçimiz sadece fiyat açıklanmamasından dolayı biraz şikayetçi." diye konuştu.

- "Dönüme yaklaşık 350 kilogram verim alıyoruz"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise bu yıl çiftçilerin, buğday ve ayçiçeği verimindeki artış nedeniyle yüzlerinin güldüğünü bildirdi.

Trakya'nın Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşıladığını belirten Saygı, geçen yıla göre ayçiçeği kalitesi ve veriminde ciddi bir artış olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.

Ayçiçeğinin hasat çalışmalarının başladığını anlatan Saygı, "Bu yıl yağışların zamanında olması sebebiyle verim ve kalite yükseldi. Çiftçi bu yıl altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Verim de kalite de çok güzel. Özellikle ikinci ekimlerde verimin biraz daha iyi olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ayçiçeği üreticisi Nevzat Demir de verimden memnun olduklarını söyledi. Ayçiçeğinin dönümüne yaklaşık 350 kilogram verim aldıklarını anlatan Demir, verimin geçen yıl 200 ila 250 kilogram arasında olduğunu kaydetti.

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AyçiçekTarlalarTrakya
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