Sarı yeleklilere 17 milyar avroluk yanıt

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, sarı yeleklilerin taleplerine karşılık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı önlemlerin maliyetinin yaklaşık 17 milyar avro olduğunu söyledi.

Le Maire, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin taleplerine cevap vermek için Macron'un aralık ayından bu yana açıkladığı önlemlerin maliyetinin yaklaşık 17 milyar avro olarak hesaplandığını belirtti.

Bruno Le Maire, bunun kamu harcamaları için ayrılan fondan karşılanacağını ifade etti.

Macron, sarı yeleklilerin taleplerine yanıt vermek için ülke çapında düzenlenen "ulusal müzakere" toplantılarının ardından geçen hafta Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında çalışan vatandaşların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini ve şirketlerin ödemesi gereken bazı vergilerin kaldırılacağını söylemişti.

Kamu harcamaların düşürüleceğini ifade eden Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşına 1 Ocak itibarıyla yeni düzenleme getirileceğini belirtmişti.

Macron, aralık ayında yaptığı açıklamada şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019'da aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini ifade eden Macron, bu durumda işverenlerden ek vergi istenmeyeceğini söylemişti.



Macron, 2019 yılı itibarıyla fazla mesai ücretlerinden vergi alınmayacağını ve 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.



Sarı yelekliler bu açıklamaları yetersiz bularak cumartesi günü ülke genelinde yeniden sokaklara dökülmüştü.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.









