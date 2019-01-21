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Sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle Fransa'nın büyüme tahmini düşürüldü

- IMF, gösteriler nedeniyle ülkedeki büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,5'e çekti

Sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle Fransa'nın büyüme tahmini düşürüldü
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PARİS (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle Fransa'daki büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,5'e çekti.

IMF’nin yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm güncelleme raporuna göre, sarı yeleklilerin gösterileri Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi Fransa'yı etkiledi.

Fransa'daki büyümenin 2019'da 0,1 puanlık azalışla yüzde 1,5 seviyesine düşürüldüğü belirtilen raporda, 2020 için de yüzde 1,6’da sabit tutulduğu aktarıldı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE), geçen ay yaptığı açıklamada, eylemler nedeniyle 2018 için büyüme tahminini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e düşürmüştü.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Eylemler 58 bin kişiyi işsiz bıraktı, bunun devlete maliyeti ise 32 milyon avro oldu. Gösteriler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu geçerken gıda sektörü yaklaşık 13 milyar avro zarar etti. Eylemlerdeki şiddet olayları nedeniyle ülkede 6 bin araç, ofis ve evde 100-200 milyon avroluk hasar oluştu.

Gösteriler yüzünden aralık ayında Paris'e gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken, 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerileme oldu.



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FransaİMFSarı Yelekliler
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