Sarıçam ormanlarının havadan görüntüleri büyüledi

KARS (AA) - Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışıyla beyaza bürünen ve drone ile havadan görüntülenen sarıçam ormanları adeta büyüledi.

Bölgede kısa süre önce etkili olan kar yağışı sebebiyle, Sarıkamış ilçesini çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı dağları, Kumru tepe ve Çataldere mevkisindeki Sarıçam ormanları beyaza büründü.

Kar yağışıyla beyaz gelinliğini giyen ve güzel manzaraların oluştuğu sarıçam ormanları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının adresi oluyor.

Bozayı, kurt, tilki, vaşak, karaca, yaban domuzu gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sağlayan sarıçam ormanlarının karlı büyüleyici görüntüsü Anadolu Ajansı ekibi tarafından da drone ile havadan görüntülendi.

Yeşil ile beyazın görsel şölen oluşturduğu sarıçam ormanlarında bazı yabani hayvanların da yiyecek arama telaşında olduğu gözlemlendi.

