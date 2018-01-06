Sarıgöl'de ev yangını 1 ölü

MANİSA (AA) - Sarıgöl'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Siteler Mahallesi Girne Caddesi'nde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Halil Uzun'un oturduğu evde yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangın kısa sürede binayı sardı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında evde bulunan Uzun'un, hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı, incelemelerde bulundu.
Savcının incelemesi ardından Uzun'un cenazesi Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.