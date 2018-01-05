KARS (AA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, Sarıkamış Harekatı'na ilişkin "Sarıkamış bu milletin beyaz destanıdır, Sarıkamış bu milletin evlatlarının eksi 40 derecede yazlık elbiselerle bu vatanı savunma, bu vatana destan yazma hikayesidir." dedi.

Kars Valiliğince, Sarıkamış ilçesindeki bir otelde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa çok sayıda şehit ile gazi ailesi katıldı.

Kars Valisi Rahmi Doğan, yemekte yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini rahmetle andıklarını ifade ederek, "Sarıkamış bu milletin beyaz destanıdır, Sarıkamış bu milletin evlatlarının eksi 40 derecede yazlık elbiselerle bu vatanı savunma, bu vatana destan yazma hikayesidir." ifadesini kullandı.

Vatan evlatlarının soğuk havaya aldırış etmeden topraklarını korumak için bölgeye geldiğini ifade eden Doğan, "Gencecik evlatlarımız Yemen'den, Suriye'den sıcak bölgelerden gelerek Sarıkamış'ta 42 yıldır okunmayan ezanı okutmak, bayrağı tekrar göndere çekmek için Allahuekber Dağları'na, Sarıkamış'a yürümüştür. Sarıkamış'taki ruh her zaman vardır, bundan sonra da olacaktır, bu ruh bu milletin genlerinde, kanında vardır. Biz bu genler, bu ruhla bu topraklarda olacağız." şeklinde konuştu.

- "Herkesin bir defa bile olsa Sarıkamış'a gelip burada yaşananları hissetmesi lazım"

Doğan, Sarıkamış şehitlerinin çatışmaya girip önemli mücadele verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sarıkamış, hüzünlü bir hikayedir, dertlidir. Bu milletin evlatları Sarıkamış'ta çarpışarak şehit olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti etrafına baktığımızda Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Lübnan'da ve son günlerde İran'daki kargaşayı görüyorsunuz. Buradan ders çıkartmamız lazım. Birileri yine tezgah kuruyor, uluslararası güçler bir takım oyunlar peşindeler. Hem Sarıkamış hem 15 Temmuz ruhunu gençlerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza iyi anlatmamız lazım. O yüzden herkesin bir defa bile olsa Sarıkamış'a gelip burada yaşananları hissetmesi, yaşaması lazım."

AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ise Sarıkamış ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "15 Temmuz'da da Sarıkamış'ta olduğu gibi bütün halkımız sokaklara çıktı, topa, tüfeğe, tanka uçaklara karşı kendisini siper etti. Türk milleti böyle bir millettir." dedi.

Programa, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, 9. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Çetin Bilginbağ, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ile çeşitli kurumların temsilcileri de katıldı.