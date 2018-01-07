Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu yer fıstığı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

"Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı bu vatanı vatan kılmak için birer örnek"

- Gençlik ve Spor Bakanı Bak: - "(Sarıkamış Harekatı) Bu vatanın vatan kalması için şehit düşenleri rahmetle anıyoruz. Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı bu vatanı vatan kılmak için birer örnektir" - "Tüm Türkiye'ye, vatandaşlarımıza, halkımıza Sarıkamış'ı tekrar hatırlatmak için bu kahramanlık destanınında gözünü kırpmadan vatanı için şehit olan dedelerimizi anmak için buradayız" - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "Gençler, bir olursak beraber olursak etnik ayrımcılık, dindi mezhepti kültür farkıydı demeden hep beraber meydanlara inersek istikbalimize istiklalimize iyi sahip çıkarız. Ecdadı da o şekilde daha iyi anlarız ve anarız. Çünkü ecdat Yemen'den, Selanik'ten, Balkanlar'dan, Musul'dan, Bağdat'tan, Bakü'den Sarıkamış'a gelmişti. Onları burada toplayan bir olma beraber olma millet olma şuuruyla mücadele etme anlayışıydı. İşte gençlere bunu anlatmaya çalışıyoruz"

KARS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında şehitlerin saygıyla anıldığını belirterek, "Bu vatanın vatan kalması için şehit düşenleri rahmetle anıyoruz. Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı bu vatanı vatan kılmak için birer örnektir." dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katıldı.

Bak, yürüyüş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında Sarıkamış şehitlerimizi ve vatanı için gözünü kırpmadan şehit düşen dedelerini anmak için toplandıklarını belirterek, "Gençlerimiz, on binlerce gencimiz şu anda buraya akın akın geliyor." diye konuştu.

Yürüyüşe çevre illerden de gençlerin katılımı olduğuna değinen Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sarıkamış üzerinde kar, karın altında Mehmet'im yatar sözlerini hatırlayarak bu toprakların altında gözünü kırpmadan vatanı için şehit olan 90 bin şehidimizi anmaya geldik. Tüm Türkiye'ye, vatandaşlarımıza, halkımıza Sarıkamış'ı tekrar hatırlatmak için bu kahramanlık destanınında gözünü kırpmadan vatanı için şehit olan dedelerimizi anmak için buradayız. Gençlerimiz çok heyecanlı ve akın akın meydana geliyor. Vatanı için şehit olan dedelerimizi rahmetle anıyoruz."

Bak, son dönemdeki terörle mücadele operasyonlarına işaret ederek, "Şu anda ülkemizi, vatanımızı korumak için terörler mücadele için operasyon yapan tüm güvenlik güçlerimize selamlarımız iletiyoruz. Bu vatanın vatan kalması için şehit düşenleri rahmetle anıyoruz. Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı bu vatanı vatan kılmak için birer örnektir." ifadesini kullandı.

Sarıkamış şehitlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı organizesinde ülkenin 81 ilinde anıldığı bilgisini paylaşan Bak, Sarıkamış'ta da ülkenin dört bir yanından gelen gençlerin şehitler için yürüdüğünü vurguladı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan da Sarıkamış'ta şehit düşen şühedanın ruhunu gençlere aşılamak istediklerini vurgulayarak, "15 Temmuz 2016 şunu gösterdi ki gençler 100 sene önce dedeleri nineleri hangi ruhla, hangi bilinçle daha doğrusu millet olma şuuruyla nasıl bir mücadele vermişler onu hepimize gösterdiler." dedi.

- "Donmak pahasına ülkeyi savunmak için şehit oldular"

Sarıkamış'ta verilen mücadeleye değinen Arslan, "Onlar, Sarıkamış'ta, yaşına başına bakmadan, gözünü kırpmadan, donmak pahasına bu ülkeyi savunmak için Allahuekber dağlarında şehit oldular. Nitekim 1064'de Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girdiği bu coğrafya sadece Kars bölgesinde 1 buçuk milyon şehit vermiş. Yine 1000'li yıllarda Türklerin Anadolu'ya ayak basması için öncü olarak gelen Ebül Hasan Harakani ve alperenleri de bu coğrafyadaki ilk şehitlerimiz. İşte o şehitlerimizi, 90 bin Sarıkamış şehidini anmak, 15 Temmuz şehitlerini anmak, ister içeride ister dışarıda ülkemizin bekası, istikbali ve istiklali için mücadele edenlerin hangi ruhla şehadet şerbeti içtiğini iyi anlamak ve gelecek nesillere iyi anlatmak için toplandık." diye konuştu.

Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Gençler, bir olursak beraber olursak etnik ayrımcılık, dindi mezhepti kültür farkıydı demeden hep beraber meydanlara inersek istikbalimize istiklalimize iyi sahip çıkarız. Ecdadı da o şekilde daha iyi anlarız ve anarız. Çünkü ecdat Yemen'den, Selanik'ten, Balkanlar'dan, Musul'dan, Bağdat'tan, Bakü'den Sarıkamış'a gelmişti. Onları burada toplayan bir olma beraber olma millet olma şuuruyla mücadele etme anlayışıydı. İşte gençlere bunu anlatmaya çalışıyoruz."

- Sarıkamış'ta onbinlerce kişi şehitler için bir araya geldi

Gençlerin milli şuuru anlamasından memnun olduklarını ifade eden Arslan,, "İnşallah geçmişimizi iyi bilerek sağlam bile gelecek kurma adına emin adımlarla yürüyoruz. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a himayelerinden dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yürüyüşe yoğun katılım olduğunu vurgulayan Arslan, "Gençlik ve Spor Bakanımız Bak ve bakanlık mensuplarına teşekkür ediyorum. Gerçekten 81 ilde gençler, yaşlılar, genç görünenler bugün yürüyor. Sarıkamış'ta da onbinleri ağırlıyoruz. Bu etkinliğin de amacı unutmamak unutturmamak, sağlam bir şekilde geleceğe yürümek. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakKarsUlaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5