Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılında ecdada yürüyecekler

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinliklerinde, binlerce vatandaşın hazırlanan yeni güzergahı kullanarak ecdadı anmak üzere 4,5 kilometre yürümesi planlanıyor.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1. Dünya Savaşı sırasında 22-23 Aralık 1914 ile 5 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve büyük bir çoğunluğu donarak olmak üzere 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın yılında her yıl çeşitli etkinlikler yapıldığını anımsattı.

Bu yıl da tarihe sahip çıkmak ve şehitlerin anılması için etkinlikler yapılacağını bildiren Karaman, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılında, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri için hazırlıkların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Karaman, bu yılki etkinliklere büyük bir katılım beklediklerini ifade ederek, "Kars Valimiz Rahmi Doğan'ın koordinesinde yapılacak etkinliklere, başta Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve bütün bakanlarımızı, üst düzey yöneticilerimizi davet ettik. Şu an itibarıyla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Çağatay Kılıç'ın katılması kesinleşti." dedi.

- Dağcılar, şehitleri anmak için Allahuekber dağlarına tırmanacak

Etkinlikler dolayısıyla bakanların Sarıkamış’a önemli destek verdiğini vurgulayan Karaman, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın katkılarıyla Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı olarak anma etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Programımız yarın Türkiye Dağcılık Federasyonunca (TKF) Sarıkamış Allahuekber şehitliği önünde düzenlenecek törenin ardından 3 bin 180 metre yüksekliğindeki Allahuekber Dağlarına 250 dağcının tırmanışıyla başlayacak." diye konuştu.

Karaman, etkinlikler çerçevesinde 6-8 Ocak tarihlerinde ilçede "Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak" konulu anma programı yapacaklarını bildirerek, şu bilgileri aktardı:

"6 Ocak 2017 Cuma günü Sarıkamış Grand Toprak Hotel'de şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verilecek. Aynı gün Kazım Karabekir Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek, akşam ise meşaleli yürüyüş yapılacak. 7 Ocak günü ilçedeki kayak merkezinde kardan heykeller ve resim sergisinin açılışı yapılacak. Meşaleli kayak gösterisi de düzenlenecek söz konusu günkü etkinlik, Sarıkamış Grand Toprak Hotel'deki program ile devam edecek."

- Katılımcılar, ecdadı anmak için 4,5 kilometre yürüyecek

Karaman, etkinlikler kapsamında, 8 Ocak 2017 Pazar günü ise "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" konulu adlı anma yürüyüşü yapılacağını belirterek, önceki yılların aksine bu yıl yürüyüş yolunun kısaltıldığına işaret etti.

Bu yıl yürüyüş mesafesinin 4,5 kilometreye düşürüldüğünü dile getiren Karaman, "Her sene Kızılçubuk yolunun tamamı, yani 8,5 kilometre yürünüyordu. Bu sene vatandaşlar valiliğimizce yeni yapılan yol ile Kızılçubuk yolu zirvesine taşınacak, zirveden aşağı yaklaşık 4,5 kilometrelik mesafede şehitlerimiz için yürüyeceğiz. Yürüyüşün ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra, protokol üyelerinin konuşmalarıyla program tamamlanacak. Ayrıca davetlilere ikramda bulunulacak." ifadelerini kullandı.