Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Sarıkamış Ormanı'nda örtü yangını

- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda başlayan örtü yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

Sarıkamış Ormanı'nda örtü yangını

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

Sarıkamış ilçesine 20 kilometre uzaklıkta İznos mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda örtü yangını başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar, yangına müdahale edip durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kars
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5