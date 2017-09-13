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Sarıkamış Ormanı'ndaki yangın

- Ormanlık alanda 3 gün önce başlayan örtü yangınında kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışması devam ediyor

Sarıkamış Ormanı'ndaki yangın

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlık alanda 3 gün önce başlayan örtü yangınında kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta İznoz mevkisinde 3 gün önce ormanlık alanda başlayan örtü yangınına, Sarıkamış ve Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi ve 9'uncu Komando Tugay Komutanlığından su tankeri ve itfaiye araçları, Erzurum, Gümüşhane ve Rize Orman müdürlüklerine ait arazözler ve vatandaşların desteğiyle yaklaşık 80 kişi müdahale etti.

Ekipler, alanın sarp ve örtüsünün kuru olması ile rüzgarın etkili olması nedenleriyle yangını söndürmekte güçlük çekiyor.

Yaklaşık 40 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınında, kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışması devam ediyor. Otların kuru olması ve zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle yangın bazı alanlarda yeniden başlıyor.

Alevlerin büyümemesi için ekipler dinlendirilerek bölgede hazır bulunduruluyor.

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KarsSarıkamışYangın
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