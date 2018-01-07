Sarıkamış şehitleri anılıyor

ŞANLIURFA (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te anma etkinlikleri düzenlendi.

Şanlıurfa'daki etkinlikler kapsamında kent merkezinde çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve omuzlarındaki ay yıldızlı atkılarıyla Topçu Meydanı'nda bir araya geldi.

Aralarında şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu yüzlerce kişi, buradan tekbir ve salavat getirerek, Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de destek verdiği gruptakiler, zaman zaman "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Şehitlikte İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dua edildi.

Öte yandan, yürüyüşe katılanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.

- Adıyaman

Adıyaman'da Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği Merkez Mimar Sinan Kültür Parkı'nda başladı.

Valilik önünde sona eren yürüyüşe, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Kalkancı, Valilik bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

Anma programı, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü'nün duasıyla son buldu.



- Malatya

Malatya'da da Sarıkamış Harekatının 102. yılı dolayısıla yüyürüş düzenlendi.

Malatya Valisi Ali Kaban, İnderesi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "cennet vatan" için geçmişten günümüze çok sayıda şehit verildiğini kaydetti.

Cennetin şehadetle elde edildiğini, cennet vatan için şehadete erenlere ehemmiyet verdiklerine vurgu yapan Kaban, "Şehadetin ocağı olan kahraman ordumuzu buradan selamlıyoruz. Kahraman ordumuz, tarihteki milyonlarca şehidiyle kahraman olma hakkını elde etmiş bir ordudur." dedi.

Kaban, Sarkamış'ta askerlerin vatan için donarak şehit olduğunu belirtti.

2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ise vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna Allahuekber Dağlarında, zor tabiat koşullarında 90 bin askerin şehit olduğunu anımsatarak, "Bugün de sınırlarımızı koruyan Mehmetçiklerimiz, uzman çavuşlarımız, korucularımız aynı azimle görev yapıyor. Ülkemizin hudutlarını teröristlerden ve diğer tüm gelişmelerden korumak adına mücadeleyi kahramanca sürdürüyor. Teröristler başta olmak üzere coğrafyamızdaki diğer gelişmelere karşı er, erbaş ve subayımız ile kahramanca mücadele bugün de sürdürülmekte." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Çimen, şehitler için dua etti.

Yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi.

- Kilis

Kilis'te Karataş Parkı önünde başlayan yürüyüş ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde son buldu.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Osman Uğurlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Balkesen, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program dua edilmesinin ardından sona erdi.