Sarıkamış şehitleri anılıyor

İZMİR (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli'de anma etkinlikleri düzenlendi.

Manisa'da 19 Mayıs Stadyumu önünden başlayan yürüyüş, Şehzadeler Belediyesi Mehteran Takımı önderliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Yürüyüşe protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş, ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sarıkamış Destanı anlatıldı.

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, burada yaptığı konuşmada, "Enver Paşa ve arkadaşları Sarıkamış üzerinden Rusya'ya doğru gitmek, bir yandan Türk dünyasıyla bağ sağlayabilmek bir diğer yandan da düşmanın kirli emellerine dur diyebilmek için diriliş sergilemek istediler. Ama Almanlar bize ihanet ettiler. İttifak halindeydik ama kış için gerekli elbiselerimizi ve silahlarımızı zamanında teslim etmediler ve mukadder akıbet bizi bekledi. Türkler orada bir destan yazdı. Biz orada mağluptuk ama bir noktada manen galiptik. Tarihe kahramanlık nedir göstermiş olduk." dedi.

- Denizli

Denizli'de ise Delikliçınar Yeni Cami'de şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

Anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan Valilik binası önüne kadar yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş sırasında öğrenciler, 50 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

Etkinliğe Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Metin Düz, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- İzmir

İzmir'de "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Torbalı ilçesi Sadık İleri Caddesi'nden başladı.

Gençlik Anıtı'na kadar devam eden yürüyüşe, il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, anıt önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatının bir şehadet destanı olduğuna işaret etti.

Harekatın üzerinden 103 yıl geçtiğine dikkati çeken Uslu, "Asırlar önce vatan topraklarına birer kar tanesi gibi düşen kardelenleri bugün burada vatan aşkıyla dolu halkımızla, gençlerimizle anıyoruz. Şehitlerimiz, milletimizin ve devletimizin manevi tapu senedidir. Sarıkamış'ta eksi 40 derecede göçüp giden asil şehitlerimiz, kurtuluş mücadelemizin çekirdeğini oluşturdular. Onlar düşmana teslim değil, Allaha teslim oldular. Yarınlarımızda rahat edelim diye kardan kefen giydiler." dedi.

- Aydın

Aydın'da Atatürk Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş, Kemer Şehitliği'ne kadar devam etti.

Yürüyüşe katılanlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Yürüyüş sırasında "Vefakar gençlik fedakar ecdadını unutmayacaktır." yazılı dövizler de taşındı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Koşger, şehitlikte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin vatanı için gözünü kırpmadan şehit olmayı göze alabilen bir millet olduğunu söyledi.

- Uşak

Uşak'ta da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Karaağaç Mahallesi'ndeki Anıt Tepe'ye kadar yürüdü.

Vali Salim Demir'in de katıldığı etkinlikte, Sarıkamış Harekatını anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı, şiirler okundu, dua edildi.

Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan, Sarıkamış Harekatı'nın önemini anlattı.

Etkinlik çorba ikramıyla sona erdi.