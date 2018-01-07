Sarıkamış şehitleri anılıyor

GİRESUN (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Ordu'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Giresun'da Atatürk Meydanı'ndan başlayarak Gazi ve Bekir Paşa caddeleri güzergahını takiben yürüyüş gerçekleştirildi.

Yaklaşık 250 metrelik Türk bayrağı taşınan ve Giresun Kalesi'ndeki şehitlikte tamamlanan yürüyüş, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Yürüyüşe, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Giresun'daki okulların izci grupları, şehitler anısına Kümbet Yaylası'nda yürüyüş gerçekleştirerek kamp ateşi yaktı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırları içerisindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda anma etkinliği düzenlendi.

Gümüşhane Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gümüşhane Üniversitesince ortaklaşa düzenlenen yürüyüş Zigana Tüneli'nden başladı. Tünelin önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, soğuk havaya rağmen 5 kilometre yürüyerek Zigana Dağı'na ulaştı.

Burada düzenlenen programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Vali Okay Memiş, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla şehitleri Zigana Dağı'nda anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Sarıkamış şehitleri nezdinde tüm şehitlere rahmet dileyen Memiş, "Şehitlerimizin kazanımlarıyla yaşadığımız bu topraklarda onları anıyoruz. Onları bu soğuk havada Zigana Dağı'nda anmak istedik. Vatan ve millet için kar kış demeden her türlü zorluğa rağmen mücadele eden ve şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Memiş'in konuşmasının ardından Sarıkamış şehitlerinin nezdinde tüm şehitler için İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından dua edildi.

Programda Memiş, küçük bir kız çocuğu tarafından kendisine teslim edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Program, duanın ardından katılımcılara çorba ve simit ikram edilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Memiş'in yanı sıra Belediye Başkanı Ercan Çimen, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Cezayir Danışan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve protokol üyeleri katıldı.

- Bayburt

Bayburt'ta, yürüyüş için Gençlik Merkezi önünde toplananlara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Şühedanın İzinde" yazılı ve Türk bayrağı işlenmiş bere ile atkı dağıtıldı.

Vali Vekili Mutlu Almalı, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Bali Başa, Belediye Başkanı Mete Memiş, bazı kamu kurum temsilcileri ile öğrenciler, "Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını Unutmayacak" yazılı pankartla Aslan Dağı Vilayet Ormanına yürüdü.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde sloganların atıldığı yürüyüş, 3 bin metrelik güzergahta gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinde zaferler kadar acıların da büyük yer tuttuğunu söyledi.

Sarıkamış'ta bıyığı yeni terlemiş gençlerin düşmana değil soğuk havaya mağlup olduklarını belirten Köse, "Bu harekat milletimizin hafızasına kazınmış acı bir hatıradır. Sarıkamış şehitleri, yazlık giysileri ve çarıklarıyla eksi 45 derece soğukta kahramanlık destanı yazmışlardı." diye konuştu.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

- Artvin

Artvin'de "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen yürüyüş, Valilik ile Artvin Garnizon Şehitliği arasındaki güzergahta gerçekleştirildi.

Binlerce vatandaşın Türk bayrakları, ay yıldız işlemeli bere ve atkılarıyla katıldığı yürüyüşte, 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Yürüyüş sonunda düzenlenen programda konuşan Vali Ömer Doğanay, bu ülkenin, bu topraklar için şehit olmuş kahraman vatan evlatları sayesinde var olduğunu ifade ederek, şehit ve gazilere duyulan minnettarlığa dikkati çekti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim de 103 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit düşen ecdadı anıp onların kuşandığı vatan sevgisiyle kuşanarak bu sevgiyi dosta düşmana göstermek amacıyla bir araya gelindiği söyledi.

Törende şehit babası Rıza Polat'ın okuduğu şiir, alanda bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Artvin Gençlik Merkezi öğrencilerince Sarıkamış'tan getirilen Türk bayrağı, Vali Doğanay'a teslim edildi.

Şehitler için duaların okunduğu anma etkinliklerine, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve binlerce vatandaş katıldı.

- Ordu

Ordu'da da "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla Valilik tarafından Fatsa Hükümet Konağı önündeki 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, bugün, sevdası Türkiye olan herkesin bir ve beraber olması gereken bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek, "İdeolojilerimizi, siyasi düşüncelerimizi bir kenara bırakıp ay yıldızlı bayrağımızın etrafında kenetlenmeyi ve bu vatanı korumayı mutlaka başarmalıyız." dedi.

Vali Yavuz, aziz şehitler ve kahraman gazileri minnet ve şükranla anarak, hayatta olan gazilere huzurlu yaşam diledi.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz Özgürlük Meydanı ile Atatürk Parkı arasındaki güzergahta yürüyüş gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Müftüsü Mürsel Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.