Sarıkamış şehitleri anılıyor

VAN (AA) - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Van Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gençlik Şühedanın İzinde" yürüyüşü, Soydan Kavşağı'nda başladı.

Kazım Karabekir Caddesi'nden Kurtuluş Parkı'na yürüyen kalabalık, ellerinde bayraklarla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her şey vatan için" sloganları atıp tekbir getirdi.

Parkta saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Van Valisi Murat Zorluoğlu, "Sarıkamış" adlı şiiri okuyarak başladığı konuşmasında, 103. yılında Sarıkamış'ta vatan savunmasında şehit düşen ecdadı rahmetle ve minnetle andığını ifade etti.

Zorluoğlu, "Bu mukaddes topraklarda, Anadolu'da var olmanın, huzur içerisinde yaşamanın bedeli, tarihin her döneminde maalesef hep ağır olmuştur. Bu memleketin, milletin, şanını, şerefini, haysiyetini, onurunu ayakta tutabilmek, büyük fedakarlıklar yapılarak, binlerce şehit verilerek sağlanabilmiştir." diye konuştu.

-"Güçlü bir Türkiye'yi hazmedemiyorlar"

Son dönemde bölgede yaşanan olaylara değinen Zorluloğlu, Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Ülkede adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı verildiğini vurgulayarak şehitlere rahmet dileyen Zorluloğlu, "O eski pısırık Türkiye'ye alışmış olanlar, iddialı, vizyoner ve güçlü bir Türkiye'yi hazmedemiyorlar." dedi.

Konuşmanın ardında,n 1. Dünya Savaşı'nda Van'dan Hoy Cephesi'ne cephane taşırken çoğunluğu soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuğu konu alan gösteri sunuldu.

Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan gösterinin ardından program, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın yaptığı dua ve katılımcılara çorba ikramı ile son buldu.

Programa, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, kaymakamlar, kamu kurum amirleri, askerler ve binlerce vatandaş katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te de El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan gençler, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'na Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen duanın ardından Sarıkamış şehitleri için şiirler okundu.

Etkinlikte konuşan Vali Ustaoğlu, Sarıkamış Şehitleri'nin hayata veda edişinin 103. yılında şehit düşen 90 bin asker başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Sarıkamış Harekatı'nın, kadim ve köklü bir geleneğe sahip bu milletin her türlü zorluğa ve şartlara rağmen yılmadığının en açık göstergelerinden biri olduğunu belirten Ustaoğlu, "Cudi ve Gabar dağları başta olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde ilimizin kırsallarında kahraman Mehmetçiğimiz, terörü bu topraklardan temizlemek ve tüm vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için cansiparane mücadelesine devam etmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

- Muş

Muş'ta da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla çok sayıda kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü.

Hükümet Konağı önünden başlayıp Gençlik Merkezi önünde tamamlanan yürüyüşün ardından, Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Aziz Yıldırım yaptığı konuşmada, 103 sene önce gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı'nda binlerce Mehmetçik'in şehit düştüğünü hatırlattı.

Vatan, millet savunması için dondurucu soğuğun veya yakıcı sıcağın öneminin olmadığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hepimiz biliyoruz ki vatan millet savunması için Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağları'nda dondurucu soğuğun olması, Yemen çöllerinde yakıcı güneşin olması hiçbir şeydir. O insanlar da belki oralarda şehit düşeceklerini biliyorlardı ama gözlerini hiç kırpmadılar, kalplerinde en ufak bir tereddüt olmadı ve hepsi seve seve vatan millet için, din diyanet için, komutanlarının yapmış oldukları savaş planı doğrultusunda o dağlara gitmekten, soğuğa karşı durmaktan çekinmediler ve birçoğu şehit oldu. Her ne kadar bizim Mehmetçik'imiz o soğukta mücadele vermişse aynı şekilde Çanakkale'de de Sakarya Meydan Muharebesi'nde de bu mücadeleyi vermekten, şehit olmayı göze almaktan hiçbir zaman çekinmemiştir."

Yıldırım, gençlere "Bugünün gençleri, sizler, bizler, bu vatan milletin savunması için gözümüzü hiçbir zaman kırpmayacağız, bu vatan toprağının başkalarının eline geçmemesi için de her türlü gayreti sarf edeceğiz." diye seslendi.

Yürüyüşe, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu müdürleri, çok sayıda öğrenci ile binlerce vatandaş katıldı.

- Hakkari

Hakkari'deki etkinlikler çerçevesinde 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yürüyüş yapıldı.

Şibekör Tepesi yakınında buluşan ve aralarında Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın da bulunduğu vatandaşlara üzerinde ay yıldızın olduğu atkı ve bere dağıtıldı.

Ardından ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe başlayan kalabalık, kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgelerde zor anlar yaşadı. Yürüyüşte Sarıkamış şehitleri için dualar edildi.

Zorlu şartlarda gerçekleştirilen yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş, kayak merkezinde son buldu.

Vali Toprak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 103 yıl önce Sarıkamış'ta şehit düşenleri anmak ve onların çektiği zorluğu bir nebze de olsa hissetmek için öğrenci ve gençlerle yürüdüklerini söyledi.

Zorlu bir yürüyüş yaptıklarına işaret eden Toprak, "Bugün şunu gördüm ki ataları nasıl memleket için, vatanımız için vatanımızın bütünlüğü için bayrağımız için gözlerin kırpmadan verilen emirleri yerine getirip şehit düşmüşlerse bugünkü gençlerimiz de söz konusu vatan, millet, ülke, birlik, beraberlik ve bayrağımız olduğu zaman hiçbir zorluğu kendilerine engel olarak görmeden göreve atılmak için hazırdır. Gerçekten pırıl pırıl, hepsi birbirinden kıymetli, güçlü, kuvvetli gençlerimizle böyle bir yürüyüş yapmak biz yöneticilere de bugün büyük bir enerji ve güç kazandırdı." dedi.

- "Dedelerinin vatan için nasıl şehit olduklarını gördüler"

"Belki kendi dedeleri de oralarda şehit oldu. Belki dedelerinin ne zorluklara, soğuklara karşı koyarak, vatan için canlarını verdiklerini gördüler." diyen Toprak, şöyle konuştu:

"Tarihin bütün dönemlerindeki şehitlerimizin önünde tekrar minnetle, şükranla eğiliyoruz. İnşallah bu pırıl pırıl, güçlü, vatansever gençlerimiz, vatandaşlarım olduğu sürece ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde dünyanın en güçlü, en sayılı devletleri arasında yerini her zaman alacaktır. Katılımcı ve tüm Hakkarililere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kayak merkezinde Valilikçe katılımcılara yemek ikram edildi.

Yürüyüşe, Vali Toprak'ın eşi Funda Toprak, Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal, polis, asker, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.