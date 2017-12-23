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Sarıkamış şehitleri için Taksim'de 2 saat nöbet

- Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Taksim Meydanı'nda 3 kişi, 2 saat boyunca nöbet tuttu - Esenyurt Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Gümüş: - ''Sarıkamış'ta vatan müdafaasını yapmak isteyen Mehmetçiklerimizin şehadet yıl dönümü nedeniyle 2 saat boyunca tüm şehitlerimiz adına burada nöbet tutacağız''

Sarıkamış şehitleri için Taksim'de 2 saat nöbet

İSTANBUL (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Taksim Meydanı'nda 3 kişi, 2 saat boyunca nöbet tuttu.

Esenyurt Tokat 15'li Torunları Derneği üyesi 3 kişi, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde Türk Bayrağı ile 2 saat boyunca Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşenler için nöbet tuttu. Nöbet tutanlardan birisi ise elinde İstiklal Madalyası Vesikasını taşıdı.

Yerli ve yabancı turistler, nöbet tutanlarla hatıra fotoğrafı çekilmek için sıra oluşturdu.

Esenyurt Tokat 15'li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de gazi torunu olduğunu, dedesinin Çanakkale Savaşı'nda savaştığını söyledi.

Amaçlarının, 103 yıl önce Kars Sarıkamış'ta hayatını kaybedenleri anlamak olduğunu belirten Gümüş, şöyle devam etti:

''Sarıkamış'ta vatan müdafaasını yapmak isteyen Mehmetçiklerimizin şehadetinin yıl dönümü nedeniyle 2 saat boyunca tüm şehitlerimiz adına burada nöbet tutacağız. Onlar o soğukta, karda kışta hiçbir kurşun, hiçbir mermi atmadan şehadete yürüdüler. Hedefimiz, insanlara o ruhu verelim ve insanlarla paylaşalım. Onların bize emanet ettiği bu güzel vatanı ve güzel al bayrağımızı 3-5 dolara satmayalım diyorum. Vatanımıza, devletimize, Cumhurbaşkanımız'a sahip çıkalım. Cumhurbaşkanımız'ın dediği gibi bu vatan 3-5 dolara satılacak bir vatan değildir.''

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