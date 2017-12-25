ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "TSK, şanlı tarihi ve milletinden aldığı güç ve ilhamla bugün de her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edecek imkan ve kabiliyete sahip olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, kutsal vatan topraklarına, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında ve milletinin emrindedir" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmetçiğin aziz vatan toprakları için canını esirgemediği Sarıkamış Harekatı'nın 103’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Akar, şehitleri minnet ve şükranla andı.

"Allahuekber Dağları'nda, birer kardelen gibi açan" şehitlerin, üstün cesaret ve feragat örneği sergileyerek yazdıkları kahramanlık destanının hafızalarda derin izler bıraktığını bildiren Akar, şunları kaydetti:

"Bu harekat esnasında, cephede kahramanca mücadele eden on binlerce vatan evladının yanı sıra, onlara kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerimizin fedakar personeli de Sarıkamış'ın Deniz Şehitleri olarak tarihimizdeki mümtaz yerlerini almıştır. Emre itaat ve vazifeye sadakat duygularının eşsiz birer timsali olan bu kahramanlar, asil milletimiz tarafından nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla anılacaklardır."

- "Mazisi şan ve şereflerle dolu ordumuz..."

Vatan topraklarının Sarıkamış Harekatı gibi nice kahramanlık destanları sayesinde yurt olmayı sürdüreceğini vurgulayan Orgeneral Akar, mesajına şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, şanlı tarihi ve milletinden aldığı güç ve ilhamla bugün de her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edecek imkan ve kabiliyete sahip olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, kutsal vatan topraklarına, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında ve milletinin emrindedir. Mazisi şan ve şereflerle dolu ordumuz yasalarla kendisine tevdi edilen bütün görevleri, asil milletimizin engin sevgisi ve sarsılmaz güveninden aldığı güçle, dün olduğu gibi, bugün ve yarın da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Sarıkamış şehitlerini yad ettiğimiz bu özel günde, dost ve kardeş Azerbaycan halkının 'tek millet, iki devlet' anlayışının güzide bir örneği olarak Nargin Adası’nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiklerimize yaptığı kardeş yardımını da takdir hisleriyle anıyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en derin minnet ve saygılarını sunuyoruz."

103'üncü yıl dönümünde Sarıkamış Harekatı şehitlerini rahmet ve şükranla yad eden Orgeneral Akar, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, özveri ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz Terörle Mücadele Harekatı’nda, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve diğer faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı, kanlarını bayraklaşan vatan toprakları uğrunda feda eden bütün aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden tüm mensuplarımızı rahmet ve şükranla, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz."