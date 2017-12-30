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Sarıkamış şehitlerinin kardan heykelleri yapılıyor

- Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı - Heykeltıraş Zengin: - "Tabi bu heykeller şimdiye kadar yaptığımız heykellerin en anlamlısı en duygulusudur. Bizim şehitlerimizin aziz hatırasını, donmalarını hatırlatan, izleyicilere yansıtan, duygulu heykeller olacak"

Sarıkamış şehitlerinin kardan heykelleri yapılıyor

KARS (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 5-7 Ocak'ta düzenlenecek anma programında sergilenecek heykellerin yapımı için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine yaklaşık 100 kamyon kar taşındı.

Şehit askerlerin donan yüzlerinin yansıtılacağı heykeller için yığılan kar kütleleri, iş makineleri ile bir araya toplandı, belediyenin itfaiye aracı ile su püskürtülerek donduruldu.

Daha sonra Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ile heykellerin yapımına başlandı.

Kafkas Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi, heykeltıraş Muhammet Hanifi Zengin, AA muhabirine, şehit heykellerini geçen yıl olduğu gibi hayal gücü ve doğaçlama olarak yapacağını söyledi.

Heykellere büyük özen gösterdiğini anlatan Zengin, şöyle konuştu:

"Sarıkamış'ta kardan şehit heykelleri yapmaya başladık. Bundan 103 yıl önce Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan atalarımızın kardan heykellerini yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu heykeller şimdiye kadar yaptığımız heykellerin en anlamlısı en duygulusudur. Bizim şehitlerimizin aziz hatırasını, donmalarını hatırlatan, izleyicilere yansıtan, duygulu heykeller olacak."

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HeykelSarıkamış Harekatı'nın 103. Yılı Anma EtkinlikleriSergi
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