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Sarıkamış yaz günü dolu yağışıyla beyaza büründü

- Kış turizminin sayılı yerleri arasında bulunan Sarıkamış'ta etkili olan dolunun ardından ilçe yaz mevsiminde beyaza büründü

Sarıkamış yaz günü dolu yağışıyla beyaza büründü

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece yarısı aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanağın ardından fındık büyüklüğünde yağan dolunun 4 santimetreye ulaşmasıyla kış turizminin sayılı bölgeleri arasında bulunan ilçe yaz gününde beyaza büründü.

Etkili dolu yağışı nedeniyle yollarda su taşkınları oluştu, araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi. İlçede bazı esnaflar dükkanların önünde biriken dolu yığınlarını temizledi.

Vatandaşlardan İbrahim Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın birden gök gürültüsüyle kapandığını belirterek, "Birden yağmur başladı ve ardından doluya çevirdi. Ne olduğunu anlamadık. Birden her taraf bembeyaz oldu. Kısa kollu elbiselerle geziyorduk, birden ne olduğunu anlayamadık." dedi.

Hacı Yıldız da aniden esen sert rüzgarın ardından sağanak ve dolu yağdığını ve her tarafın yaz gününde beyaz örtüye büründüğünü söyledi.

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