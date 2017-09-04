Sarıkamış'ta çıkan yangında 5 ev yandı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Aşağı Karakurt köyünde, Enis Aydoğan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle yandaki evlere de sıçradı.

Yangına müdahale eden köylüler alevleri söndüremeyince, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Sarıkamış itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında Enis Aydoğan, Kenan, Mehmet, Osman ve Adil Çakmak'a ait evler kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı ise olmadı.