Sarıkamış'ta kristal kar üzerinde kayak keyfi

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 634 rakımda bulunan, sarıçam ormanları arasında alternatif kayak pistleriyle kış sezonunda çok sayıda turisti ağırlayan Cıbıltepe Kayak Merkezi, ziyaretçilerine kristal kar üzerinde kayak keyfi yaşatıyor.

Kar kalitesi ve kayak pisti açısından dünyanın en uygun tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan Cıbıltepe Kayak Merkezi, bölgeye yağan kristal kar ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan ve bu yıl karın erken yağdığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde tüm pistler ve altyapı hazır hale getirildi.



Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar kalitesi ve pistleri bakımından dünyanın önemli kayak merkezleri arasında bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, kayak sezonunun başladığını söyledi.

Dolu, bu yıl erken kar yağdığını ve kayak merkezinin eksiksiz bir şekilde kayakseverleri beklediğini belirtti.

Kayak merkezindeki bakım çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Dolu, "Hem pistlerimiz, hem telesiyejlerimiz her şeyin bakım onarımını yaptık. Kar da iyi yağdı, yaklaşık 1 metreyi buldu. Şu anda bir sorunumuz yok." dedi.

Dolu, kayak merkezindeki işletmelerin İl Özel İdaresi tarafından işletileceğini vurgulayarak, "Bu sene artık tamamen burada biz varız. Buradaki işletmeler şu anda Özel İdaremize yüzde yüz hissesi ait 'Sarıkamış Dağ A.Ş' tarafından işletilmektedir. Bu sene önceki yıllara göre Kars'tan ve il dışından ilgi çok. İl dışından gelenler buradan memnun ayrılıyor. Biz de ilgiden oldukça memnunuz." diye konuştu.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki etkinlikleri 12 aya yaymak istediklerini ve bunun için şimdiden çalışmaya başladıklarını anlatan Dolu, şunları kaydetti:

"Suni karlama için sayın valimizin girişimiyle seneye ihaleye çıkılacak. 2017 kış başlarken sezonu daha erken açmış olacağız. Ocak itibarıyla turnike sistemini değiştiriyoruz. Güzel bir turnike sistemi kuruyoruz. Kütük evleri kuruluyor, gondol projesi var. Onları yaptıktan sonra 12 aya yaymaya çalışacağız. Zıplayan dağ bisikletine kadar bir çok proje için fizibilite çalışması başlattık."

- "Hedefimiz aile konsepti"

Kayak merkezine gelenlerin memnuniyetine değinen Dolu, şöyle konuştu:

"Kafkaslardan ilk defa gelen misafirlerimiz buraya hayran kalıyor. Buraya gelen kayakçılar çok memnun kalıyor. Çünkü kristal kar Türkiye'de yok. Çok ender yerlerde görülüyor. Kristal kar üzerinde sarıçam ormanları arasından kaymak çok güzel bir duygu. Yurt içi ve yurt dışı tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz. Sarıkamış seneye daha farklı olacak. Uludağ'a gidenler daha çok eğlenmeye gidiyor. Bazı kayak merkezleri aile konseptinde. Bazıları daha çok gençlere yönelik. Bizim hedefimiz aile konsepti. Ailelerin çoluk çocuklarıyla kayabileceği yerler yapmamız lazım. Sarıkamış hazır. Her anlamda... Doğasıyla, kristal karıyla, sarıçam ormanlarıyla kayakseverleri bekliyoruz."