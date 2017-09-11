Sarıkamış'ta ormandaki örtü yangını

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda başlayan örtü yangınını söndürme çalışmaları ikinci günde de devam etti.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, İznoz mevkisinde dün başlayan yangını söndürme çalışmalarına müdahalelerini bugün de sürdürdü.

Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangının daha da büyümemesi için Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, 9'uncu Komando Tugay Komutanlığından getirilen su tankerleri ile Erzurum, Gümüşhane ve Rize Orman Müdürlüklerine ait arazözler bölgeye sevk edildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekibinin de olası zehirlenmeler ile yaralanmalara karşı hazır bekletildiği bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

Kars Orman İşletme Müdürü Haydar Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Havanın ısınması ve rüzgarın da etkisiyle yol olmayan yerlerde yeniden yangınlar çıkmaya başladı." dedi.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Cemal Çelik de yangının, orman içerisinde kozalak ve odun toplamaya gelen vatandaşların yaktıkları ateşten çıkmış olabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.

Yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü aktaran Çelik, "Yangın olduğunda kurumların bütün imkanlarını hızlı bir şekilde seferber etmesi lazım. Yağmur yağmadığı için ormanlık alanlar çok kurumuş." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, yangın nedeniyle yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü dile getirdi.