Sarıkamış'taki darbe girişiminin davası

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen 15 askerin yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişiminde 9. Komando Tugayı 2. Komando Tabur Komutanlığı 2. Komando Bölüğünde görevli olan ve tutuksuz yargılanan 5'i uzman çavuş, 10'u sözleşmeli er toplam 15 asker hazır bulundu.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmaya, sanık avukatları ve yakınları da katıldı.

Tutuksuz yargılanan Abdil Y, savunmasında darbe girişimi akşamı 21.30 civarında koğuşta bulunduğu sırada acil olarak çağrıldıklarını belirterek, "Bir şahıs koğuşa girdi dolaplara vurarak '15 dakika içerisinde tam teçhizat tabur içtimaya.' diye bağırdı ve çıktı. Ben dahil herkes ne olduğunu anlayamadık. Hemen yataktan kalktım ve kamuflajlarımı giyinmeye başladım, silahımı da alarak içtima alanına gittim." dedi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tugaya geri döndüklerini anlatan Abdil Y, şunları kaydetti:

"Tugaya gittikten sonra silah ve mühimmatları bıraktık ve istirahate çekildik. Tugayda kimseden herhangi bir talimat ya da emir almadım. Zaten hemen yatakhaneye gittim ve istirahat ettim. Ertesi gün 09.00 sıralarında Bölük Komutanımız Kahraman Yaşayancan içtima alanına bizi topladı ve 'Bu girişimden kesinlikle önceden haberimiz yoktu, eğer bilseydik kesinlikle dışarı çıkmazdık, hiçbir zaman bu girişimin bir parçası olmayacağız.' şeklinde konuşma yaptı."

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, davada yargılanan ve haklarında adli kontrol tedbirleri olan sanıklar üzerindeki tüm adli kontrol tedbirlerin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden



Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



