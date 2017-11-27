Sarıkamış'taki FETÖ davası sanıklarına ilk duruşmada tahliye

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 2. Komando Tabur Komutanlığı 1. Bölük görevlisi 2'si tutuklu 15 askeri personelinin yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Uzman Çavuş Mustafa Çınar ile sözleşmeli er Sami Tufan'ın yanı sıra tutuksuz 13 sözleşmeli er katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ile yakınları da hazır bulundu.

Uzman Çavuş Mustafa Çınar savunmasında, çağrı üzerine kışlaya gittiğini ifade ederek, "Bölük komutanı Çağrı Burnak içtima alanına gelerek 'arkadaşlar ne olduğu belirsiz, emniyet tedbirlerinizi arttırın, sabah ola hayrola' diyerek yanımızdan ayrıldı. Kısa bir süre sonra Sarıkamış çarşı merkezinden 10-15 defa seri şekilde silah sesi geldi. Kısa bir süre sonra Burnak kışla içtima alanına gelerek 'herkes çantalarını ve diğer malzemeleri alsın emniyetli bölgeye geçiyoruz' diyerek bizi yatakhane ve tabur binasının arasındaki güvenli bölgeye çekti. Bu sırada silahın bize atıldığı düşünerek yere yattık ve çok tedirgin olduk." dedi.

Bölük Komutanı Burnak ve Tabur Komutanı Süleyman Türker ile görüştükten sonra geri çekildiklerini öne süren Çınar, şunları kaydetti:

"Bu konuşmanın ardından biz yine yürüyerek halkla herhangi bir münakaşaya girmeden kışlaya döndük. Kışlaya döndüğümüzde hatırladığım kadarıyla saat 01.40 sıralarıydı. Yatakhane ve tabur binası arasında kalan güvenli bölgede beklemeye devam ettik. Beklediğimiz esnada komutanlarımızdan kimse yanımıza gelmedi. Acil müdahale mangasının bekleme odasına giderek televizyona baktığımda, Meclisin bombalandığını, yolların askeri unsurlar tarafından kapatıldığını, bunun bir darbe girişimi olduğunu öğrendim."

- Tutuklu sanıklara tahliye

Sanık avukatları da müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını ileri sürerek bu nedenlerle tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Çınar ile Tufan'ı, halka karşı eylemde bulunmadıkları gerekçesiyle tutuklu kaldıkları süreyi de göz önünde bulundurarak tahliye etti. Diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

-İddianame

Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 2. Komando Tabur Komutanlığı 1. Bölüğünde görevli 15 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "TBMM ile hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

