Sarımsak üreticilerinin

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üreticiler, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Gelecek ay sökümü yapılacak Taşköprü sarımsağında haziran ayında yağışların devam etmesi halinde verim kaybı olabileceği endişesi yaşayan üreticiler, tedirgin.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağının dünyada da adını duyurduğunu söyledi.

Taşköprü'de geçen yıl 24 bin ton sarımsak üretildiğini belirten Butur, 5 bin ailenin geçimini sarımsaktan sağladığını vurguladı.

Bu yıl ilçenin çok yağış aldığını, haziran ayındaki yağışların sarımsakta mantar hastalığına sebep olabileceğini ifade eden Butur, "Yağışların çok olması bizi tedirgin ediyor. Taban arazilerde aşırı yağışlar sıkıntı oluyor. İnşallah yağışlar devam etmez ve bu yıl yüksek bir rekolte olur. Çiftçilerimiz sarımsak üretiminde uzmanlaştılar. Hastalıklara karşı ilaçlamasını yapıyorlar, biz de takip ediyoruz. Yağışlar devam ederse verim kaybı yaşamaktan korkuyoruz." dedi.

Sarımsak üreticilerinden Hasan Dikmen ise sarımsağa bebek gibi baktıklarını söyledi.

Hasat zamanına yaklaşık 20 gün kaldığını belirten Dikmen, "El emeğimiz, göz nurumuz sarımsağımızı büyütmeye çalışıyoruz. Son bir haftadır yağmurlar aralıklarla yağıyor. Yağmur ilk başta iyi geldi ama sonra yağmur arttıkça sarımsakları eksi yönde etkilemeye başladı. Kınacık dediğimiz hastalık bu yağmurlar nedeniyle başlıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biz elimizden geldiği sürece bakımlarını düzenli yapıyoruz. Yağmurlar nedeniyle sarımsak çok sulu bir yapıda oluyor. Topraktan çıkarken de saplarında kopmalar meydana geliyor. Şu an yağan yağmurlar yeterli ancak fazlası sarımsağa zarar veriyor." diye konuştu.

Üretici Remzi Atasoy da Taşköprü'nün geçim kaynağının sarımsak olduğunu vurguladı.

Atasoy, "Bu sene yağmurlar çok düzensiz yağdı. Nisan ayında yağmayıp haziran ayında yağdığı için verimde biraz düşüş olabilir." ifadelerini kullandı.