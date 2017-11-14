Sarıyer'de yangın

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir derneğin depo kısmında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Reşitpaşa Mahallesi Günebakan Çiçeği Sokağı'nda bulunan bir yardımlaşma derneğinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depodan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise haber verdi.

Polis ekipleri çevre güvenlik önemli alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın, derneğin depo kısmında maddi hasara yol açtı.



Bu arada yangın nedeniyle kopan elektrik kablosu nedeniyle sokaktaki bazı evlere bir süre elektrik verilemedi.

