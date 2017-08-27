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Sarıyer'de yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

- Moğolistan bayraklı "Leonardo" isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, tamire gideceği sırada ikiye bölündü - Gemideki 11 kişilik mürettebat Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurtarıldı

Sarıyer'de yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de Moğolistan bayraklı "Leonardo" isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi ortadan ikiye bölündü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, seyir halindeki gemi gece saatlerinde Sarıyer Demirciköy açıklarında aşağı doğru eğrildi. Bir süre bu şekilde sürüklenen gemi, demir atılmasının ardından ilerleyen saatlerde ortadan ikiye ayrıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma römorkörleri başta olmak üzere 8 kıyı emniyet gemisi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geminin 11 kişilik mürettebatını kurtardı. Rumeli Feneri'nden karaya çıkarılan mürettebat, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tamire gideceği sırada ortadan ikiye bölündüğü belirtilen geminin bir parçası demirli olduğu bölgede kalırken, diğer parçası da bağlanarak Türkeli Demir Sahasına götürüldü.



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KilyosSarıyer
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