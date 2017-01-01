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Sarıyer'deki silahla yaralama

- Camide namaz kılan babası ile cemaatten bir kişiyi av tüfeğiyle yaralayarak kaçan şüpheli yakalandı

Sarıyer'deki silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de babası ile cemaatten bir kişiyi camide namaz kılarken av tüfeğiyle yaralayarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nde babası . ile cemaatten Y.D'yi av tüfeğiyle yaraladıktan sonra firar eden şüpheli G.A'yı (15) yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer'de saklandığı adreste yakalanan G.A, emniyete götürüldü.

- Olay

Sarıyer Çayırbaşı'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'ne gelen G.A, namaz kılan babasına av tüfeğiyle ateş etmiş, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.A'nın babası ile yanında namaz kılan Y.D yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Polisin araştırmasında, G.A'nın babası ile ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği ve bu nedenle tüfekle ateş açtığı belirlenmişti.

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