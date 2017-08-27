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Şark Teraneleri 11. Uluslararası Müzik Festivali Semerkant'ta

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da bu yıl 11'incisi düzenlenen geleneksel "Şark Teraneleri" (Doğu Ezgileri) Uluslararası Müzik Festivali başladı. UNESCO himayesinde Özbekistan hükümeti tarafından organize edilen festivale, aralarında Türkiye'nin...

Şark Teraneleri 11. Uluslararası Müzik Festivali Semerkant'ta

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da bu yıl 11'incisi düzenlenen geleneksel "Şark Teraneleri" (Doğu Ezgileri) Uluslararası Müzik Festivali başladı.

UNESCO himayesinde Özbekistan hükümeti tarafından organize edilen festivale, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60'a yakın ülkeden 250'den fazla sanatçı katılıyor.

Festivalde en iyi performans gösterenler büyük ödülün yanı sıra birincilik, ikincilik ve üçüncülük için yarışacak. Büyük ödülün sahibine 10 bin dolar para ödülü de verilecek. İki yılda bir gerçekleştirilen festivalde, Türkiye'yi "Meshk Ensemble" grubu temsil ediyor.

Festival kapsamında Semerkant'ta uzmanların katılımıyla "Doğu halkları müzik kültüründe milli geleneklerin oluşumu ve gelişmesi" konulu konferans düzenlenecek.

İlki 1997 yılında 31 ülkeden sanatçının katılımıyla düzenlenen festival 30 Ağustos'ta sona erecek.

2015 yılında düzenlenen "Şark Teraneleri" 10. Uluslararası Müzik Festivalinde büyük ödülü Çin'in Jiangsu kadın orkestrası alırken, birinciliği Japonya'nın Shamisen, ikinciliği Polonya'nın Helm ve Estonya'nın Silver Sepp, üçüncülüğü ise Kosta-Rika'nın Kuelite müzik grupları elde etmişti.

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ÖzbekistanSemerkantŞark Teraneleri Müzik Festivali
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