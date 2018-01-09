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Şarkı söylemek doğum sonrası depresyona iyi geliyor

ANKARA (AA) - Şarkı söylemenin, doğum sonrası depresyona giren annelerin daha çabuk toparlanmasına yardımcı olduğu bildirildi.BBC'nin haberine göre, "British Journal of Psychiatry" dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar,...

Şarkı söylemek doğum sonrası depresyona iyi geliyor

ANKARA (AA) - Şarkı söylemenin, doğum sonrası depresyona giren annelerin daha çabuk toparlanmasına yardımcı olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, "British Journal of Psychiatry" dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, grup etkinliklerinde bebeklerinin yanında şarkı söyleyen annelerde görülen doğum sonrası depresyon belirtilerinin, diğer annelere göre daha hızlı azaldığını ortaya koydu.

Doğum sonrası depresyona giren 134 annenin katıldığı çalışmada, anneler, toplu şarkı söyleyen gruba katılanlar, yaratıcı oyun çalışmalarına katılanlar ve aile desteği, antidepresan ya da farkındalık terapisi gibi olağan yardımlar alanlar olmak üzere üç gruba ayrıldı.

Çalışmada, öğrendikleri dünyanın dört bir yanından farklı ninni ve şarkıları bebekleri yanlarındayken söyleyen ve annelik üzerine şarkılar besteleyen annelerin, oyun grubundaki annelere ve diğer tedavilerden faydalanan annelere nazaran çok daha hızlı iyileştiği görüldü.

Her üç grupta da 10 haftadan sonra iyileşme kaydedilirken, şarkı söyleyen annelerde görülen depresyon semptomlarının ilk 6 haftada ortalama yüzde 35 azaldığı gözlemlendi.

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Anahtar Kelimeler:
DepresyonDoğum Sonrasışarkı Söylemek
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