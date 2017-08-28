Şarköy Etnografya Müzesi'nde geçmişe yolculuk

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yöre halkına ve çeşitli dönemlere ait eşyaların yer aldığı Etnografya Müzesi ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Şarköy Belediyesi tarafından yöre halkından bağış yoluyla toplanan eşyalarla, 2014 yılında açılan Etnografya Müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yöre halkının geçmiş yıllarda kullandığı ve 100 yıllık tarihi geçmişe sahip eşyaların yanı sıra, bölgede yapılan arkeolojik kazılarda çıkan eserlerin de yer aldığı müzenin ziyaretçi sayısı yaz aylarında artış gösteriyor.

- "Eşyaların tarihi geçmişi 50-100 yıl arasında değişiyor"

Müze görevlisi Hüseyin Can Gökkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede yaklaşık 700 parça eşyanın bulunduğunu söyledi.

Şarköy'ün tatil yeri olması dolayısıyla yaz aylarında müzeye ilginin arttığını belirten Gökkaya, "Burada bölge halkının zamanında kullandığı eşyalar yer alıyor. Eşyalar vatandaşlardan bağış yoluyla toplandı. Burada bulunan eşyaların tarihi geçmişi 50-100 yıl arasında değişiyor." diye konuştu.

Gökkaya, yılın ilk ayında müzeyi bin 500'e yakın kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yöre halkının günlük yaşamda kullandığı tarım aletleri, ip yapımında kullanılan aletler, kıyafetler, el örmeleri gibi o dönemi yansıtan eserler gelen ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Yaz aylarında Şarköy'ün nüfusunda yoğun bir artış olduğu için ziyaretçi sayısı artıyor. Müzede Tekirdağ'da yapılan kazılarda bulunan veya vatandaşların bulup teslim ettiği arkeolojik eserlerin yanı sıra Roma ve Bizans dönemine ait eserler de var."