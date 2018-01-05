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Saros Körfezi'nde renk değişimi

- Meriç ve Ergene nehirlerinin denize döküldüğü yerde deniz suyunun yarısının kahverengi, yarısının mavi olması görenleri şaşırttı - ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büyükateş: - "Bu durum doğal bir olaydır. Herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değildir. Yağışlar azaldıktan ya da bittikten bir süre sonra deniz suyundaki renk normale dönecektir"

Saros Körfezi'nde renk değişimi

EDİRNE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Saroz Körfezi'ndeki renk değişimini değerlendirirken, "Bu durum doğal bir olaydır. Yağışlar azaldıktan ya da bittikten bir süre sonra deniz suyundaki renk normale dönecektir." dedi.

Meriç ve Ergene nehirlerinden gelen sular, Saros Körfezi'nde denize döküldüğü noktada ilginç görüntüler oluşturdu. Denizin bir bölümünün kahverengi, diğer bölümünün mavi olması görenleri şaşırttı.

Balıkçı Zafer Kılıçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık tutmak için denize açıldıklarında böyle bir manzarayla karşılaştıklarını ve çok şaşırdıklarını söyledi.

Denizin yarısının bulanık olduğunu, yarısının da mavi rengi aldığını ifade eden Kılıçoğlu, "Enez Limanı'ndan ağlarımızı toplamak için denize açıldık, tam Meriç Nehri civarına geldiğimizde denizin yarısı mavi, yarısı çamurlu suyla kaplıydı. Bir anda şaşırdık. Çok ilginç bir manzaraydı." dedi.

Öte yandan bazı vatandaşlar da Meriç'ten ve Ergene'den gelen kirli suların zaman zaman denizin rengini değiştirdiğini söyledi.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'ndeki renk değişiminin doğal olduğunu söyledi.

Nehirlerden yağışla beraber partikül maddeler, katı parçacıklar ve bitki parçalarının denize taşınabildiğini belirten Büyükateş, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu kahverengimsi renk oradan kaynaklanıyor. Denizin içerisine doğru oluşuyor. Genellikle de zaten yağışlı havalarda olabiliyor. Bu durum doğal bir olaydır. Herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değildir. Yağışlar azaldıktan ya da bittikten bir süre sonra deniz suyundaki renk normale dönecektir. Bunun herhangi başka bir sebebi yok."

Sudaki mavi ve kahverengi rengin yoğunluk ve akış farkı nedeniyle birbirine karışmadığını anlatan Büyükateş, denize bağlanan nehirler ve derelerde bu tür durumların görülmesinin normal olduğunu dile getirdi.

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