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Sarp arazide mahsur kalan keçileri AKUT ekibi kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide mahsur kalan iki keçi, AKUT ekibince kurtarıldı.AKUT Bodrum ekibi, Cemil Çoban'ın otlatmak için araziye çıkardığı sürüden ayrılan iki keçiyi kurtarabilmek için ilçenin Oyuklu...

Sarp arazide mahsur kalan keçileri AKUT ekibi kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide mahsur kalan iki keçi, AKUT ekibince kurtarıldı.

AKUT Bodrum ekibi, Cemil Çoban'ın otlatmak için araziye çıkardığı sürüden ayrılan iki keçiyi kurtarabilmek için ilçenin Oyuklu Dağı'ndaki sarp araziye tırmandı.

Ulaş Akman önderliğindeki 5 gönüllü, keçileri bulundukları yerden kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda güçlükle ilerleyen ekip, yaklaşık iki süren çalışmayla keçileri kurtarmayı başardı.

Keçiler sahibine teslim edildi.

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