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Sarten Manisa Fabrikasına başarı ödülü

Dünyanın en büyük 10 metal ambalaj üreticisinden biri olan Sarten Ambalaj, Manisa Fabrikası’ndan gerçekleştirdiği ihracat ve fabrikada sağladığı istihdam ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından üçüncüsü düzenlenen ödül töreninde başarı ödülü kazandı.

Sarten Manisa Fabrikasına başarı ödülü
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15’i Türkiye'de üçü de yurtdışında olmak üzere toplam 18 fabrika ile faaliyetlerini sürdüren Sarten Ambalaj, Manisa Fabrikası’nda gösterdiği başarı ile bölgede Made in Manisa konseptinde düzenlenen ödül töreninde başarı plaketine layık görüldü.

Sarten adına ödül törenine katılım gösteren Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeren Sarıbekir Güzelbahar, sergiledikleri başarının ödüllendirilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Güzelbahar, “Manisa’da ilk olarak 1996 yılında Metal Ambalaj fabrikamızı, sonrasında Plastik, Sarkap Kavanoz Kapak, Endpak Endüstriyel Ambalaj ve Easyopen Kolay Açılır Kapak fabrikalarımızı kurduk. Bölgede bulunan fabrikalarımızda geçtiğimiz yıl; Endpak fabrikamızda 10 milyon teneke kutu, 1 milyar kolay açılır kapak, Manisa Gıda Ambalaj Fabrikamızda da 270 milyon teneke kutu ve Sarkap Kavanoz Fabrikamızda 945 milyon kavanoz kapağı üretimi gerçekleştirdik. Önemli bir kısmı Manisa yerleşkemizden olmak üzere Sarten Ambalaj olarak 90 civarındaki ülkeye 120 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Manisa’dan tüm dünyaya ihracat yapmaya, şehrimize ve ülkemize değer katıp yeni iş fırsatları yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

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SartenSarten AmbalajManisa FabrikasıZeren Sarıbekir Güzelbahar
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