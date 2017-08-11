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Sason'da husumetli aileler barıştırıldı

- Batmanın Sason ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan üç aile barıştırıldı

Sason'da husumetli aileler barıştırıldı

BATMAN (AA) - Batmanın Sason ilçesinde, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından aralarında husumet başlayan üç aile barıştırıldı.

Sason'da ramazan ayında Böğüş, Çakar ve Cengiz aileleri arasında çıkan ve Şevket Böğüş'ün (60) ölümüne yol açan silahlı kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için kanaat önderleri ve siyasi parti temsilcileri devreye girdi.

Söz konusu üç ailenin üyeleri, ilçe camisinde düzenlenen toplantıda bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar, barışı kabul ettiklerini belirterek, bundan böyle sulh içinde yaşayacaklarına dair söz verdi.

Aile üyeleri daha sonra Cumhuriyet meydanında bir süre sohbet etti.

Barışın sağlanmasına aracılık eden emekli imam Mehmet Emin Çiftçi, yaşanan talihsiz bir olayın ardından oluşan husumetin girişimleri sonucunda barışla sona erdirildiğini söyledi.

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Sason’da Husumetli Aileler Barıştırıldı
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