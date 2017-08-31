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Sason'da husumetli aileler barıştırıldı

- Batman'ın Sason ilçesinde 3 yıl önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan 2 aile barıştırıldı

Sason'da husumetli aileler barıştırıldı

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde, 3 yıl önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan 2 aile barıştırıldı.

Sason'da, 3 yıl önce Eşref Çakıcı'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bıçakla öldürülmesi üzerine Çakıcı ile Kaya aileleri arasında başlayan husumet, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile belediye başkanları ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle son buldu.

Her iki ailenin fertleri bir konferans salonunda bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar barışı kabul ettiklerini belirterek, bundan böyle sulh içinde yaşayacaklarına dair söz verdi ve ardından birlikte yemek yendi.

Barışmada aracılık eden AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, burada yaptığı konuşmada, olayın meydana gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, husumetin barışla sonlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti anlattı.

Barıştıkları için Çakıcı ve Kaya ailelerine teşekkür ettiklerini ifade eden Mehmet Emin Şimşek, "Allah bu iki ailemizi bundan sonra bütün kaza, bela ve kötülüklerden muhafaza eylesin inşallah." ifadesini kullandı.

Barışın sağlanmasına aracılık edenlerden emekli imam Mehmet Emin Çiftçi de bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için dua etti.

Çiftçi, "Allah kötülük yapmak isteyenlere, kan davalarını kışkırtmak isteyenlere fırsat vermesin. Bütün kan davalarının salahiyetle, barışla sonuçlanmasını, bu arefe günüde yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy Belediye Başkanı Mursel Özen, Sungu Belediye Başkanı Bedrettin Çetin, Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, Yücebağ Belde Belediye Başkanı Atilla Çetinkaya, AK Parti Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım ile kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BarışmaHusutemti AilelerSason
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