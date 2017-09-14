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Satılığa çıkardığı ada rağbet görmeyince fiyatını düşürdü

- İspanya'da 5,2 milyon avroya satılığa çıkarılan "Colom Adası"nın fiyatı ilgi görmeyince bir yılda 3,7 milyon avroya düştü

Satılığa çıkardığı ada rağbet görmeyince fiyatını düşürdü

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları bölgesinde satılığa çıkarılan "Colon Adası" rağbet görmeyince 5,2 milyon avro olan fiyatı bir yılda 3,7 milyon avroya kadar düştü.

Menorca Adası'nın yaklaşık 200 metre kuzeydoğusundaki 58 hektar büyüklüğündeki ada, geçen yıl internet üzerinden 5,2 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Ancak şimdiye kadar alıcı çıkmaması nedeniyle adanın sahibi geçen süre içerisinde fiyatı 1,5 milyon avro azaltarak 3,7 milyon avroya çekti.

Geçmiş dönemlerde çiftlik olarak kullanılan, küçükbaş hayvancılık ile tarımın yapıldığı adada biri 6 odalı 100 metrekarelik, diğeri de 2 oda, 1 salon olan 135 metrekarelik evler bulunuyor.

İlanın bulunduğu sitede, adayı satın alacak kişiye sadece adadaki evleri restore etmesi gerektiği, başka bir yapı inşa edemeyeceği uyarısında bulunuluyor. Doğal park özelliği taşıyan adayı alacak kişinin iki güzel plajı kullanma hakkının da bulunduğu belirtiliyor.

Antonio ve Varez Roca kardeşlere ait ada, 1904 yılında dönemin parasıyla 7 bin 850 pesetaya (yaklaşık 47 avro) satın alındığı kaydedildi.

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