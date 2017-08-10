YALOVA (AA) - Yalova'da, ikinci el telefon alım satımı yapan bir kişi, kendisine satılmak istenen çalıntı cep telefonunu sahibine ulaştırdı.

Cengiz Koçal Caddesi'ndeki dükkanında telefon alım satım işi yapan Yılmaz Akpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün bir kişinin iş yerine gelerek söz konusu telefonunu satmaya çalıştığını söyledi.

Bu kişiden şüphelendiği anlatan Akpınar, "Şüphelendiğim için 2 bin 500 liralık telefona 420 lira gibi bir fiyat verdim. O da 'Tamam, satayım.' dedi. 'Alırım' dedim ve kimliğini istedim. Kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Ben de 'Bu telefon çalıntıdır, o zaman araştıracağım' dedim. Telefonu aldım. Bu yürüdü gitti." dedi.

Akpınar, gerçek sahibine ulaşmak için telefonun rehberine girdiğini belirterek, "Rehberde 'Babam' yazıyordu. Numarayı aradım. Gebze'de olduklarını, Gebze'de çaldırdıklarını söylediler. Bugün de geldiler teslim ediyoruz, telefonu." diye konuştu.

Telefonunu teslim alan Mehmet Mert Özder ise cep telefonunun kapkaç yoluyla çalındığını belirtti. Akpınar'a, duyarlılığından dolayı teşekkür eden Özder, şunları dile getirdi:

"Darıca'ya bağlı, Bayramoğlu Halk Plajı'ndan geçiyordum. Alışveriş yapmıştım. Orta boylarda kumral, en fazla 30 yaşında, kel bir adam önüme çıktı. Polis olduğunu söyledi. Elimdeki poşeti açmamı söyleyince, kimliğini sordum. Kimlik göstermeden cebimden telefonu kaptı ve kaçtı. Peşinden koştum ama yakalayamadım. Telefonumun bulunduğu haberi gelince çok sevindim. İçinde fotoğraflarım vardı."