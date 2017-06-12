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SAÜ'de yabancı dil eğitiminde yeni dönem

- "Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı" kapsamında yabancı dil eğitimi verilecek Sakarya Üniversitesinde öğrenciler, mezun olana kadar zorunlu yabancı dil dersinde "B1" başarı düzeyini yakalamak zorunda olacak - SAÜ Rektörü Prof. Dr. Elmas: - "Biz en çok akredite olmuş programa sahip bir üniversiteyiz. Yabancı dil bilgisini bu düzeyde verdiğimizde öğrencilerimiz uluslararası alanda iş sahibi olacaktır"

SAÜ'de yabancı dil eğitiminde yeni dönem

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren "Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (ADÖÇ)" kapsamında yabancı dil eğitimi verilecek.

SAÜ Senatosu tarafından alınan karara göre, SAÜ’de yeni eğitim-öğretim yılından itibaren Avrupa standartlarında geçerliliği onaylanmış, dil yeterliliği ölçütlerini içeren ADÖÇ çerçevesinde yabancı dil eğitimi başlayacak.

Zorunlu yabancı dil dersi başarı düzeyinin ADÖÇ kapsamında belirleneceği sisteme göre tüm öğrencilerin, lisans programları için öngörülen "B1 düzeyinde" not alması gerekecek. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans programlarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerli olacak uygulamada, öğrenci zorunlu yabancı dil dersinden "B1 düzeyinde" yeterliliği olduğunu üniversiteden mezun olana kadar kanıtlamak zorunda olacak.

Dikey ya da yatay geçişle gelecek öğrenciler ise geldikleri programlarda yabancı dil dersi almamışlarsa, yeni sisteme göre zorunlu yabancı dil eğitimi görecek.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin son üç yılda çok önemli dış değerlendirmeden geçtiğini söyledi.

Bu değerlendirmelerin ikisinin Avrupa ve YÖK'ten geldiğini ifade eden Elmas, "Bunların sonucunda ortaya çıkan en önemli hususlardan bir tanesi öğrencilerimizin yabancı dil öğretiminin zayıf oluşu. Bu konuda son 5-6 aydır çalışarak bir model geliştirdik. Biz üniversitemizde okutulmakta olan yabancı derslerden geçme düzeyini en az 'B1 düzeyi' olarak belirledik. Hem konuşma hem yazma hem de dil bilgisini ölçen, tarafsız kurumlara da sınav yaptırmayı karar vererek bu adımı attık." diye konuştu.

Sınıf dışında online, multimedya eğitimle öğrencilere konuşma ve yazma ortamları oluşturacaklarını aktaran Elmas, "Öğrencilerimizi, mezun olana kadar en az B1 düzeyinde yabancı dil seviyesine ulaştıracağımıza inanıyoruz." dedi.

Elmas, bu projeye üniversitenin tüm birimleriyle destek olacaklarını ve bu eğitimin yeni gelen öğrenciler için zorunlu olacağını kaydetti.

Öğrencilerin, bu sınavdan geçmeden ve belgeyi almadan mezun olamayacaklarını belirten Elmas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için önlerinde 4 sene var. Öğrencilerimize vereceğimiz desteklerle bu belgeyi almalarına yardımcı olacağız. Biz en çok akredite olmuş programa sahip bir üniversiteyiz. Yabancı dil bilgisini bu düzeyde verdiğimizde öğrencilerimiz uluslararası alanda iş sahibi olacaktır. Başarılarına artı bir değer katacaktır."

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