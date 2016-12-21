Savaş mağduru 14 Suriyeli çocuk yaşama tutunmaya çalışıyor

ANKARA (AA) - Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği ve Çocuk Yanık Merkezi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Emrah Şenel, hastanede tedavi gören Suriyeli çocukların sağlık durumlarına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi. Suriye'deki savaş bölgesinden son birkaç gün içinde hastaneye 10 çocuk geldiğini aktaran Şenel, 3-16 yaşlarındaki çocukların tamamının yanık tedavisi gördüğünü, 4'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.



Şenel, şöyle devam etti:



"Bu çocuklardan 5'i sınır açılınca Halep'in boşalmasıyla geldi. Çocuklar, önce Hatay ve Gaziantep gibi sınır bölgesindeki illerimizde bulunan hastanelerin yanık merkezlerinde tedavi görüyor. O bölgenin kapasitesini aşan ve durumu çok ağır olan hastalar, Ankara'ya ve bu merkeze getiriliyor. Şu anda Suriye'den gelen 10 ağır yanık hastamız var. Bunların tamamı alevden yanmışlar. Bunlardan 4 tanesi solunum cihazlarına bağlı ve durumları çok ağır. Suriye şartlarında bu hastaların tamamı kaybedilirdi. Yaşamaları için uğraşıyoruz."



Hastanede Türkiye'nin tek çocuk yanık merkezi bulunduğuna işaret eden Doç. Dr. Şenel, çocuklardaki yanıklarının savaş nedeniyle barınma koşullarının kötü olmasından kaynaklandığına işaret etti. Şenel, "Bu çocuklar, savaş sonucu yaşanan nüfus hareketleriyle beraber muhtemelen çadırlarda yaşayan ve barınma şartları kötü olduğu için de bu kazalara maruz kalan çocuklar. Isınmak için mazotla soba yakıyorlar. Yakma işlemi sırasında alev alıyor ve çocuklar yanıyor. Özellikle yüz ve baş bölgeleri ile elleri tamamen yanıyor." dedi.



'Konuşabiliyorum, ağrı hissetmiyorum'

Halep'ten gelen ve yanık tedavisi gören 12 yaşındaki Suriyeli Ela Zarife, "İlk geldiğimde uyuyamıyordum ama şu anda yatabiliyorum, konuşabiliyorum ve ağrı hissetmiyorum. Durumum çok iyi ve iyileştim. Çok teşekkür ediyorum." dedi.