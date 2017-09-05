Savaş mağduru çocuklara izci terapisi

HATAY (AA) - Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) tarafından Hatay'da yaşayan Suriyeli çocuklara, acılarını unutturmak ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla izcilik eğitimi veriliyor.

Çeşitli ülkeler ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllü izciler, Suriye'deki iç savaştan kaçıp Yayladağı ilçesindeki kamplarda kalan Suriyeli çocuklarla buluştu.

İlçede okul bahçesi veya doğada 12-15 yaş arası 200'e yakın çocukla bir araya gelen izci liderler, Suriyeli çocuklarla oyun oynayıp çeşitli eğitimler vermeye başladı.

Savaşın, çocuklar üzerindeki etkisini azaltmaya çalışan federasyon gönülleri, çocukları programlar dahilinde çeşitli gezi ve eğitim programlarına da götürüyor.

TİF Hatay İl Temsilcisi Yılmaz Kalkan, AA muhabirine, izciliğin, milliyet, din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın siyasi olmayan üniformalı bir gençlik hareketi olduğunu belirtti.

Suriyeli çocuklar için, Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsünün (TİFAKE) Hatay'da konuşlandırıldığını aktaran Kalkan, "Buraya bir haftalık süreyle, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gelen izci liderlerimiz var. Burada çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Yayladağı'ndaki YİBO konteyner kentinde kalan Suriyeli 140 çocuğa temel izcilik eğitimi verildi. Ardından federasyonumuz aracılığıyla İstanbul Ümraniye'deki kampına götürdük." dedi.

Çocukların burada 40 ayrı istasyonda eğitim ve etkinliğe katıldığını aktaran Kalkan, tüm masrafları federasyona ait olan bu kampta çocukların 1 hafta kaldığını kaydetti.

Kalkan, dolu dolu bir kamp hayatının ardından eğitimlere Yayladağı'nda devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çocuklar, dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen izcilerle, doğa yürüyüşü, at biniciliği, badminton, yüzme, paintball, okçuluk ve ebru sanatı gibi birçok alanda eğitim alarak birlikte vakit geçirdiler. Bunun yanında 2 günlük İstanbul gezisi düzenledik. Çocukların bu programlarla ilgili geri dönüşleri çok olumlu oluyor. Diğer arkadaşlarına da tavsiye ettiklerini biliyoruz. Biz federasyon olarak bundan çok gurur duyuyoruz. Çocuklar için etkinliklerimiz devam ediyor. Yayladağı Kaymakamlığı'nın da katkısıyla 60 çocuğumuzu daha uluslararası izci adaylığı kampına göndereceğiz."

Normal şartlarda 8 haftalık olan eğitim süresini ihtiyaç üzerine uzattıklarını aktaran Kalkan, savaş acısı çeken çocukların acılarını bir nebzede olsun dindirip sosyal gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini vurguladı.















