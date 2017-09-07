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Savaş uçakları hem bacaklarını hem de annesini aldı

- Halep'te rejime ait savaş uçaklarından atılan bombalar nedeniyle bacaklarını kaybeden ve sağ gözünün görme yetisini kısmen yitiren Suriyeli Sakkaruk, savaşın izlerini vücudunda taşıyor - Sakkaruk: "Savaş uçakları hem bedenimi hem de canımdan çok sevdiğim annemi aldı. Bir an önce eski günlerimdeki gibi ayağa kalkmak istiyorum"

Savaş uçakları hem bacaklarını hem de annesini aldı

HATAY (AA) - CEM GENCO - Halep'te rejime bağlı savaş uçaklarından atılan bombalar nedeniyle bacaklarını kaybederek ağır yaralanan Nidal Sakkaruk, sağ gözünün görme yetisini de kısmen yitirdi.

Vücudunda saplanan yüzlerce şarapnel parçasının izlerini taşıyan 24 yaşındaki Sakkaruk, sığındığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde eski günlerine dönmenin hayalini kuruyor.

Yaklaşık 6 ay önce evlerinde annesiyle bulundukları esnada savaş uçaklarından atılan bombaların hedefi olan Nidal Sakkaruk, saldırıda annesini de kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması sonrası Halep'in doğusundan bir süre önce tahliye edilenler arasında yer alan Sakkaruk, yaşadığı o zor günleri hatırlamak dahi istemiyor.

- "Tarifi imkansız acılar yaşadım"

Ülkesinde esnaf olduğunu ifade eden Nidal Sakkaruk, ''Yaklaşık 6 ay önce savaş uçaklarından atılan füzeyle vurulduk. Annemle evde oturduğumuz sırada olay yaşandı. Tarifi imkansız acılar yaşadım. Kendime geldiğimde bacaklarımın olmadığını gördüm ve dünya başıma yıkıldı.'' dedi.

Suriye'deki çeşitli hastanelerde 2 ay tedavi gördüğünü aktaran Sakkaruk, ''Annemin hayatını kaybettiğini de o sırada öğrendim. Oldukça kötü zamanlar yaşadım. Halep kuşatması başlamasıyla ben de o kafileyle Türkiye'ye sığındım. Çok şükür burada oldukça rahatım. Tek dileğim protez bacağa kavuşarak, kendi başıma yürümek istiyorum.'' diye konuştu.

Tüm vücudunda yüzlerce şarapnel parçasının izlerinin olduğunu aktaran Nidal Sakkaruk, ''İnşallah eski günlerime döneceğim. Vücudumdaki izlerin geçmesini beklemiyorum. Tek dileğim kendi başıma ayağa kalkmak, bana yardım edilmesini bekliyorum. Türkiye ve halkına sonsuz teşekkürler.'' şeklinde konuştu.

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