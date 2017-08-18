"Savaşın çocukları", Türkiye'yi tekvandoda temsil etmek istiyor





GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ensar Toplum Merkezinde düzenlenen tekvando kurslarına katılan Suriyeli çocuklar, Türk akranlarıyla birlikte Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etmek istiyor.

Merkezde yaklaşık 3 yıl önce açılan tekvando kursuna 50'si Suriyeli, yaklaşık 200 çocuk katılıyor.

Yaşları 7-16 arasında değişen çocuklar, katıldıkları birçok müsabakada Türkiye, Avrupa ve bölge dereceleri elde etti.

Suriyeli çocuklar da Türk akranları gibi uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırmak amacında.

Ensar Toplum Merkezi Müdürü Salih Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri tekvando kursunun öğrencilerin sosyalleşmelerini sağladığını belirtti.

Kursta, Türk ve Suriyeli çocuklara birlikte eğitim verdiklerini aktaran Açıkgöz, "Tekvando dışında eğitim verdiğimiz birçok spor branşımız var ancak en fazla tekvando kursu ilgi gördü. En iddialı olduğumuz branşımız da tekvando. Hedefimiz Türk çocuklarını milli takıma kazandırmak. Suriyeli çocukların Türkiye adına uluslararası müsabakalara katılabilmeleri için de kulüpleşeceğiz." dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi ve merkezin antrenörü Mustafa Akpınar ise tekvando kursuna çocukların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Sporcularının Türkiye ve Avrupa'da dereceler aldıklarını belirten Akpınar, şöyle devam etti:

"Sporcularımdan Mehmet Karabaş, Türkiye üçüncüsü oldu. Osman Akpınar ise 76 ülkenin katıldığı bir turnuvada Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Bu sporcularımızı takip eden, alttan gelenler de var. Burada Türk ve Suriyeli çocuklar, ömür boyu kopmayacak köprüler inşa ediyor. Şu beyaz elbisenin altında arkadaşlıklar elde ediyorlar. Bu çocuklar savaş bittikten ve ülkelerine döndükten sonra belki de iki ülke arasında diyaloğun ana unsurları olacak."





- "Suriyeli çocuklar, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor"





Akpınar, Türk ve Suriyeli çocukların birbirlerine destek olduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Suriyeli çocuklar arasında umut vadeden sporcular var. Başarılı olan Suriyeli çocuklara özel eğitim veriyoruz. Her türlü desteği sağlıyoruz. Bu sporcularımızı Türk vatandaşı olmadıkları için şu an ulusal müsabakalarda yarıştıramıyoruz ama kuracağımız kulüp çatısı altında uluslararası organizasyonlarda yabancı oyuncu statüsünde ferdi ve takım müsabakalarında yarıştıracağız. Suriyeli çocuklar, uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor."

Suriye'nin Halep kentinden 4 yıl önce gelen Şaban Ali ise Ensar Toplum Merkezinde birçok eğitime katıldığını belirtti.

Tekvando kursu açıldığında da hemen başvuru yaptığını dile getiren Şaban Ali, "Bu sporu sevdiğim için kendimi hızlı bir şekilde geliştirdim. Türk arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. İlk önce Türkiye, daha sonra Avrupa birincisi olmak istiyorum. Katılacağım müsabakalara Türk bayrağıyla çıkmayı arzu ediyorum." dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye gelen Halepli Nur Hamso da Türk halkının kendilerine sahip çıktığını belirterek, katılacağı uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini kaydetti.

Sporculardan Hilal Kılıç ise Suriyeli akranlarıyla tekvando sporunu yaptıklarını ifade ederek, birlikte Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek istediklerini anlattı.