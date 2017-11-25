Savaşın izlerini fırça darbeleriyle siliyor

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Sakarya'ya gelen Iraklı ressam Hişam Zeki, savaşın izlerini silmeye çalıştığı küçük atölyesinde yaptığı yağlı boya portrelerini satarak geçimini sağlıyor.

Irak'taki iç karışıklıkta eşi ve bazı yakınları kaçırılarak katledilen, güvenlik sorunları nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce kente yerleşen 65 yaşındaki Hişam Zeki, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi'nde açtığı resim atölyesinde eserlerini üretmeye devam ediyor.

Kentteki bürokratların da resimlerini çizip kendilerine hediye eden Zeki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı torunlarıyla resmettiği tabloyu ilk fırsatta kendisine hediye etmeyi en büyük hayali olarak anlatıyor.

Zeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978'de Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduğunu, önceleri naht sanatçısı ve heykeltıraş olarak başladığı alanda zamanla resme yöneldiğini anlattı.

- "Yabancı hissetmiyorum, evimde gibiyim"

Heykeltıraşlık dönemlerinde, siyasilerin heykelini yapan biri olarak tanındığını aktaran Zeki, Sakarya'da ikamet ettiği süreçte görevli vali ve kaymakamlara da portrelerini yaparak hediye ettiğini söyledi.

Ülkesindeki güvenlik sorunları nedeniyle zor zamanlar ve acı olaylar yaşadığını vurgulayan Zeki, şunları kaydetti:

"Eşimi ve ailemden bazı üyeleri kaçırdılar, eşimi katlettiler. Eşimin kız kardeşini de öldürdüler. Bu sebeplerle ülkeyi terk etmek istedim. Güvenli bir ortam olduğu için Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Burada kendimi yabancı hissetmiyorum, evimde gibiyim. Bize bu güvenliği sağlayan tüm görevlilere teşekkür ediyorum."

Zeki, bir tabloyu kendisini verdiği zaman 1-2 günde bitirebildiğini belirterek, "Geçimimi resim yaparak sağlıyorum. Resim yaparken yaşadığım olaylar da beni etkiliyor. Eşim öldürüldü, çocuklarım yetim kaldı. Resim yaparken bunları hissediyorum." dedi.



Türkiye'nin Osmanlı'dan bu yana hat sanatında da ilerlediğine değinen ressam Hişam Zeki, bu nedenle Türkiye'nin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.

- "Türk halkına her zaman dua ediyorum"

Hişam Zeki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek, yaptığım resimleri kendi elimle hediye edebilmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu ile olan resmini hediye etmek istiyorum. Aynı zamanda 15 Temmuz'u anlatan büyük bir tablo yapmıştım ancak onu asacak yer bulamadım. Türk halkı sanata duyarlı. Ecdadının ve büyük adamlarının resimlerini görmeyi seviyor. Bu gibi siparişler geliyor. Bazen manzara resmi ya da tarihi resim talepleri oluyor. Her durumda Türk halkının sanata duyarlılığını görüyorum."

Zeki, şu an Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eğitim gören kızının da ressam olduğunu vurgulayarak, "Onun yaptığı resimler de galeride yer alıyor. Beraber İstanbul ve Ankara'da sergiler yaptık. Bu şekilde resim sanatına hizmet etmeye uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk halkını çok sevdiğinin ve saygı duyduğunu dile getiren Zeki, Türk halkına her zaman dua ettiğini de sözlerine ekledi.